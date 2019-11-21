Новости «Аэрофлот» перешел на летнее расписание Весной и летом этого года авиакомпания будет летать из Москвы по 37 зарубежным маршрутам

"Аэрофлот" в весенне-летнем расписании этого года, которое будет действовать с конца марта по конец октября, намерен выполнять рейсы из Москвы по 37 зарубежным маршрутам, сообщили нам пресс-службы аэропорта "Шереметьево", где базируется перевозчик, и авиакомпании. Полеты будут выполняться, в частности, в популярные у туристов города Турции (Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир), Египта (Хургаду и Шарм-эль-Шейх), а также в Дубай, Бангкок, на Пхукет и Мальдивы. Маршрутная сеть компании в Казахстан будет представлена Астаной, Алма-Атой и Атырау. Также начнутся полеты в Гянджу (Азербайджан), сообщили в "Шереметьево". Среди зарубежных новинок этого лета — регулярные рейсы из "Шереметьево" в Измир, полёты четыре раза в неделю начнутся с 27 мая. Будет увеличена частота полётов в Индию и Турцию: в Дели — ежедневно (с начала летнего расписания);

в Анталью — до 49 раз/нед;

в Стамбул —до 42 раз/нед.

в Бодрум — до 14 раз/нед. По данным пресс-службы "Аэрофлота",в Анталью перевозчик будет летать не только из столицы, но и из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы. Из Петербурга "Аэрофлот" будет также летать в Стамбул, а его дочерняя авиакомпания "Россия" — в Баку, Самарканд и Ташкент. На рейсах из Сочи в Ереван и города Турции "Аэрофлот" заменит "Россию". Внутренняя сеть "Аэрофлота" из "Шереметьево" будет включать 47 маршрутов. По данным авиакомпании, больше всего рейсов (с учетом рейсов "России") будет в Петербург (245 в неделю), Сочи (134), Екатеринбург (84), Калининград (70), Казань (63). Из Петербурга компания в июне начнет летать в Хабаровск. Продолжатся полёты из пяти регионов России в Минеральные Воды: · из Екатеринбурга — ежедневно; · из Казани — 3 раза/нед.; · из Перми — 3 раза/нед.; · из Самары — 3 раза/нед.; · из Уфы — 3 раза/нед; · из Красноярска — 5 раз/нед. ТОП-5 пунктов России с самой большой частотой в новом сезоне (в неделю): 1. Москва — Санкт-Петербург («Шереметьево», «Внуково)», 245 2. Москва — Сочи, 134 3. Москва — Екатеринбург, 84 4. Москва — Калининград, 70 5. Москва — Казань, 63



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