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27 марта
«Аэрофлот» перешел на летнее расписание
Весной и летом этого года авиакомпания будет летать из Москвы по 37 зарубежным маршрутам
"Аэрофлот" в весенне-летнем расписании этого года, которое будет действовать с конца марта по конец октября, намерен выполнять рейсы из Москвы по 37 зарубежным маршрутам, сообщили нам пресс-службы аэропорта "Шереметьево", где базируется перевозчик, и авиакомпании.
Полеты будут выполняться, в частности, в популярные у туристов города Турции (Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир), Египта (Хургаду и Шарм-эль-Шейх), а также в Дубай, Бангкок, на Пхукет и Мальдивы. Маршрутная сеть компании в Казахстан будет представлена Астаной, Алма-Атой и Атырау. Также начнутся полеты в Гянджу (Азербайджан), сообщили в "Шереметьево".
Среди зарубежных новинок этого лета — регулярные рейсы из "Шереметьево" в Измир, полёты четыре раза в неделю начнутся с 27 мая.
Будет увеличена частота полётов в Индию и Турцию:
По данным пресс-службы "Аэрофлота",в Анталью перевозчик будет летать не только из столицы, но и из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы.
Из Петербурга "Аэрофлот" будет также летать в Стамбул, а его дочерняя авиакомпания "Россия" — в Баку, Самарканд и Ташкент. На рейсах из Сочи в Ереван и города Турции "Аэрофлот" заменит "Россию".
Внутренняя сеть "Аэрофлота" из "Шереметьево" будет включать 47 маршрутов. По данным авиакомпании, больше всего рейсов (с учетом рейсов "России") будет в Петербург (245 в неделю), Сочи (134), Екатеринбург (84), Калининград (70), Казань (63). Из Петербурга компания в июне начнет летать в Хабаровск.
Продолжатся полёты из пяти регионов России в Минеральные Воды:
· из Екатеринбурга — ежедневно;
· из Казани — 3 раза/нед.;
· из Перми — 3 раза/нед.;
· из Самары — 3 раза/нед.;
· из Уфы — 3 раза/нед;
· из Красноярска — 5 раз/нед.
ТОП-5 пунктов России с самой большой частотой в новом сезоне (в неделю):
1. Москва — Санкт-Петербург («Шереметьево», «Внуково)», 245
2. Москва — Сочи, 134
3. Москва — Екатеринбург, 84
4. Москва — Калининград, 70
5. Москва — Казань, 63
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