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24 марта
Туроператоры просят синхронизировать возврат средств туристам
Авиакомпании оказались в выигрышной позиции в вопросе возврата средств за неиспользованные поездки по сравнению с туроператорами
Как сообщает сегодня АТОР, представители туротрасли недоумевают по поводу отсутствия единообразия в решении вопросов о возвратах путешественникам денег за услуги, не оказанные из-за закрытия авиасообщения по ряду направлений в «пандемию» и после. В то время как в отношении авиаотрасли рассматривается вопрос о продлении отсрочки исполнения обязательств, туроператорам в этом отказали.
Срок действия «пандемийных» ваучеров, полученных авиапассажирами от авиакомпаний за отмененные поездки с начала 2020 года начинает истекать. Пассажиры ждут возврата денег с процентами, однако авиакомпании, по данным газеты «Коммерсант», не спешат с выплатами. Вместо этого перевозчики рассматривают возможность «продления действия ваучеров».
Эксперты туристической отрасли напоминают, что 6 июня 2020 года правительство РФ утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 регулярные рейсы.
Предполагалось, что если пассажир не воспользуется ваучером в течение трех лет, ему вернут деньги. Три года прошло. Но, как говорят специалисты, «в целом для рынка мало что изменилось»: большое количество ранее популярных направлений по-прежнему закрыты для российских туристов и для турбизнеса. Изменилась только причина их закрытия.
На данный момент, по оценкам специалистов, туроператоры должны вернуть туристам еще 4-6 млрд руб. в совокупности за «ковидные» туры и отмененные в связи с закрытием воздушного пространства.
Скорее всего, говорят эксперты, долг авиакомпаний такого же порядка. Но точно этого установить аналитикам рынка не удалось – эти сведения перевозчики не разглашают.
Предположительно, изначально этот долг составлял порядка 120 млрд рублей и вернулся к «исходному» состоянию в марте прошлого года из-за геополитического кризиса. Учитывая динамику возвратов и получение помощи от государства, можно предположить, что сейчас его объем – до 10 млрд рублей.
Представители туроператоров отмечают, что в структуре их долга туристам до 50% – это как раз стоимость авиабилетов. Специалисты авиарынка говорят, что через туроператоров реализовывались до 35% авиабилетов от общего объема продаж авиакомпаний.
Это вызвало к жизни проблему, связанную с взаимозачетом между туроператорами и авиакомпаниями. Одним игрокам туристического рынка все же удалось полностью синхронизировать процесс обработки запросов на возврат и туроператоры производили взаимозачеты с партнерскими авиакомпаниями в ответ на пожелание туриста оформить тур по доступному направлению взамен отмененного.
Другие же столкнулись с неожиданной и неприятной сложностью: пассажиры получали ваучер от перевозчика на авиабилет, но при этом сохраняли право требовать от туроператора компенсации полной стоимости тура.
У туроператоров «ваучеров» не было. Как напомнил директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, для них действовало постановление правительства № 1073, дававшее отсрочку по возврату за не состоявшиеся из-за пандемии туры.
Однако в конце декабря 2022 года его действие закончилось, и по инициативе Минэка более не было продлено. Хотя, полноценно восстановить деятельность туроператорам после «ковида» помешали уже новые ограничения.
Другие представители туротрасли опрошенные АТОР, с одной стороны, говорят о том, что продление действия ваучеров авиакомпаний действительно может быть полезным для туристов и для государства с точки зрения подтверждения его социальной ответственности.
С другой стороны, ситуация на данный момент уже далека от критической, поэтому логичным было бы синхронизировать меры в отношении авиаперевозчиков и туроператоров.Отсутствие синхронизации негативно влияет на рынок, и без того переживающий непростой период, - отмечают в ассоциации.
/TOURBUS.RU
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