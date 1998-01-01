Новости Туроператоры просят синхронизировать возврат средств туристам Авиакомпании оказались в выигрышной позиции в вопросе возврата средств за неиспользованные поездки по сравнению с туроператорами

Как сообщает сегодня АТОР, представители туротрасли недоумевают по поводу отсутствия единообразия в решении вопросов о возвратах путешественникам денег за услуги, не оказанные из-за закрытия авиасообщения по ряду направлений в «пандемию» и после. В то время как в отношении авиаотрасли рассматривается вопрос о продлении отсрочки исполнения обязательств, туроператорам в этом отказали. Срок действия «пандемийных» ваучеров, полученных авиапассажирами от авиакомпаний за отмененные поездки с начала 2020 года начинает истекать. Пассажиры ждут возврата денег с процентами, однако авиакомпании, по данным газеты «Коммерсант», не спешат с выплатами. Вместо этого перевозчики рассматривают возможность «продления действия ваучеров». Эксперты туристической отрасли напоминают, что 6 июня 2020 года правительство РФ утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 регулярные рейсы. Предполагалось, что если пассажир не воспользуется ваучером в течение трех лет, ему вернут деньги. Три года прошло. Но, как говорят специалисты, «в целом для рынка мало что изменилось»: большое количество ранее популярных направлений по-прежнему закрыты для российских туристов и для турбизнеса. Изменилась только причина их закрытия. На данный момент, по оценкам специалистов, туроператоры должны вернуть туристам еще 4-6 млрд руб. в совокупности за «ковидные» туры и отмененные в связи с закрытием воздушного пространства. Скорее всего, говорят эксперты, долг авиакомпаний такого же порядка. Но точно этого установить аналитикам рынка не удалось – эти сведения перевозчики не разглашают. Предположительно, изначально этот долг составлял порядка 120 млрд рублей и вернулся к «исходному» состоянию в марте прошлого года из-за геополитического кризиса. Учитывая динамику возвратов и получение помощи от государства, можно предположить, что сейчас его объем – до 10 млрд рублей. Представители туроператоров отмечают, что в структуре их долга туристам до 50% – это как раз стоимость авиабилетов. Специалисты авиарынка говорят, что через туроператоров реализовывались до 35% авиабилетов от общего объема продаж авиакомпаний. Это вызвало к жизни проблему, связанную с взаимозачетом между туроператорами и авиакомпаниями. Одним игрокам туристического рынка все же удалось полностью синхронизировать процесс обработки запросов на возврат и туроператоры производили взаимозачеты с партнерскими авиакомпаниями в ответ на пожелание туриста оформить тур по доступному направлению взамен отмененного. Другие же столкнулись с неожиданной и неприятной сложностью: пассажиры получали ваучер от перевозчика на авиабилет, но при этом сохраняли право требовать от туроператора компенсации полной стоимости тура. У туроператоров «ваучеров» не было. Как напомнил директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, для них действовало постановление правительства № 1073, дававшее отсрочку по возврату за не состоявшиеся из-за пандемии туры. Однако в конце декабря 2022 года его действие закончилось, и по инициативе Минэка более не было продлено. Хотя, полноценно восстановить деятельность туроператорам после «ковида» помешали уже новые ограничения. Другие представители туротрасли опрошенные АТОР, с одной стороны, говорят о том, что продление действия ваучеров авиакомпаний действительно может быть полезным для туристов и для государства с точки зрения подтверждения его социальной ответственности. С другой стороны, ситуация на данный момент уже далека от критической, поэтому логичным было бы синхронизировать меры в отношении авиаперевозчиков и туроператоров.Отсутствие синхронизации негативно влияет на рынок, и без того переживающий непростой период, - отмечают в ассоциации. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка