Эксперты: «Туризм – наиболее интересная отрасль для карьерного роста»

Наставники, эксперты и победители конкурса «Мастера гостеприимства» приняли участие в деловой программе прошедшей на прошлой неделе в столице международной выставки «Интурмаркет» и выступили в качестве спикеров сессии о кадровом обеспечении туристической отрасли, инструментах повышения престижа профессий, «экономике впечатлений» и управлении проектами в сфере туризма в регионах.

В рамках сессии «Кадровый потенциал индустрии гостеприимства» руководитель по взаимодействию с органами власти проекта «Мастера гостеприимства» Екатерина Попкова отметила, что одной из ключевых целей конкурса является кадровое обеспечение индустрии гостеприимства, что на сегодняшний день – очень актуально.

«Наш проект дает широкий спектр возможностей. По итогам тестирования, участники получают индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию, на очных конкурсных этапах проходят экспертную оценку управленческих и профессиональных компетенций, бесплатно обучаются в рамках школы акторов туриндустрии «Мастер-кемп», а победители получают наставников из числа лидеров индустрии, с которыми совместно реализуют яркие туристические проекты»,- отметила она.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России и наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Игорь Бухаров также отметил, что именно туризм – наиболее интересная отрасль для карьерного роста.

«85% выпускников трудоустраиваются по профессии, успешно работают и развиваются в индустрии. Когда индустрия серьезно и активно развивается, за несколько лет ты можешь пройти путь от официанта до управляющего ресторана.

Отрасль подвержена трендам и моде, поэтому задачи, которые появляются перед работниками – часто меняются. Важно учиться, всегда находиться в контакте с коллегами, ездить по стране и миру, развивать насмотренность. Быть консервативным в нашей сфере – значит просто провалиться», - добавил эксперт.

В рамках дискуссии с экспертами была затронута живая тема развития специалистов на их профессиональном пути. Посол гостеприимства Алтайского края, эксперт по запуску гостиничных объектов, startup-руководитель проекта «Гранд Крио Алтай» Наталья Маркова подчеркнула, что улучшение взаимодействия со студентами-практикантами и стажерами она видит в создании позитивного HR-бренда, обратной связи от наставника, реакции на «тонкие сигналы» от стажера, карьерных диалогах о перспективах роста в компании, помощи в выборе правильного направления, корпоративной культуре, которая позитивно влияет на адаптацию сотрудника.

/TOURBUS.RU