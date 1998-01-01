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24 марта
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Oman Air увеличит число рейсов между Москвой и Маскатом/ Аэропорт Нижнего Новгорода летом будет обслуживать зарубежные рейсы по семи направлениям/ FlyOne Armenia свяжет Ереван с Самарой
Oman Air увеличит число рейсов между Москвой и Маскатом
Авиакомпания Oman Air с 28 марта увеличивает количество рейсов из Москвы в Маскат, сообщает пресс-служба перевозчика. Количество рейсов увеличится с 4 до 7 в неделю. Полеты осуществляются на лайнерах Airbus A330-300, время в пути составляет 6 часов 10 минут.
В Маскат можно будет добраться по цене от 40 тыс. за билет туда-обратно, в Дубай – от 41 тыс., в Бангкок и Куала-Лумпур – за 57 600 и 57 500 руб. соответственно. Приобрести билеты по этой цене можно до 5 апреля, а совершить перелет – до 31 августа. При этом для вылетов из Москвы действуют ограничения на даты с 26 апреля по 6 мая, а в Москву – с 8 по 14 мая.
Также с конца июня Oman Air возобновляет рейсы на Мальдивы. Из Москвы можно будет улететь на Мале с пересадкой в Маскате.
Аэропорт Нижнего Новгорода летом будет обслуживать зарубежные рейсы по семи направлениям
Рейсы по семи международным направлениям из аэропорта Нижнего Новгорода (управляется УК "Аэропорты регионов") запланированы в весенне-летнем сезоне, сообщает пресс-служба аэропорта.
Международные рейсы будут выполняться в Алма-Ату, Анталью, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шейх.
"Особенностями предстоящего сезона станут недавно открытый рейс в Минск и новый — в Ташкент. Помимо этого, возможность полета в курортную Анталью у пассажиров будет не только в рамках пакетных туров, но и прямыми регулярными рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Red Wings", — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках весенне-летнего расписания запланированы рейсы в 19 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Уфу, Челябинск.
"Традиционный южный маршрут в Сочи в летний период будут обслуживать авиакомпании "Смартавиа", "Северный ветер", "Аэрофлот", "Икар", NordStar, а частота выполнения будет составлять до четырех рейсов в день", — отмечает пресс-служба.
Весенне-летнее расписание будет действовать с 26 марта до 28 октября. Полетную программу планируют выполнять 13 авиакомпаний.
FlyOne Armenia свяжет Ереван с Самарой
Лоукостер FlyOne Armenia с 26 марта начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Ереван — Самара, сообщает пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч".
Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа.Полеты будут выполнятся на Airbus A319.
На этом направлении полеты также осуществляет авиакомпании "Россия" и Red Wings.
FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора.
В настоящее время она выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Кишинев, Стамбул, Лион, Париж, Тбилиси, Милан, Бейрут, Дубай и Тель-Авив. К лету авиакомпания намерена добавить рейсы в Новосибирск и Дюссельдорф
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено авиакомпанией
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