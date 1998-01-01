Новости Эксперты въездного туризма: «Забудьте все, к чему вы привыкли» Драйв-сессия "Въездной туризм 2023: Выходим на новые рынки!" прошла в российской столице

В рамках деловой программы прошедшей на прошлой неделе в столице международной туристической выставки "Интурмаркет" состоялась драйв-сессия "Въездной туризм 2023: Выходим на новые рынки!" Признанные эксперты, участники сессии, признали, что во въездном туризме сегодня много проблем. Прежде всего, - это отсутствие полноценной электронной визы и трудности с логистикой. Открывая сессию, ее модератор, гендиректор медиахолдинга Profi.Travel Алексей Венгин отметил, что «в данный момент необходимо сосредоточиться на практике. На том, что можно сделать здесь и сейчас. Чтобы регионы и туристические компании понимали свои возможности, и не упускали их». Руководитель проекта Russian Expo Days Инна Глушкова рассказала об изменениях ландшафта въездного туризма после пандемии. На конкретных примерах она показала, как распространенные заблуждения мешают предлагать иностранным рынкам потенциально востребованные турпродукты. «При резкой и достаточно кардинальной смене привычных направлений на такие страны, например, как Иран или Бахрейн - надо так же существенно менять и схемы работы. Новые рынки требуют системного продвижения: это и участие на выставках, и реклама в онлайн, и поиск новых партнеров. Необходимо постоянно поддерживать коммуникацию с зарубежными партнерами, рассказывать им не только о своем продукте, но и о том, что сегодня происходит в России», - отметила эксперт.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил, что . город на Неве традиционно был ориентирован на иностранных туристов. И сегодня, несмотря на отсутствие прямых рейсов в Санкт-Петербург из многих зарубежных стран, нужно не останавливаться и постоянно напоминать о своих классических и новых туристических предложениях. «В 2019 году из 10,5 млн туристов, которых приняла Северная столица, почти половина, - 4,9 млн, приехали из-за рубежа. А если считать по обороту, то более 60% от этой суммы формировали именно иностранцы. Таким образом, резкое падение этого турпотока остается одним из главных вызовов для Санкт-Петербурга», - добавил он. Директор ООО «КонкордБизнесСервис» Наталья Евневич поделилась своими экспертным мнением «о трудностях перевода»: «Нам пора забыть все наши недавние слоганы на тему «Все люди одинаковые». Мы очень разные, и нам надо готовиться „изучать“ новых партнеров с нуля, изучать их менталитет и уметь взглянуть на свои предложения глазами новой аудитории».

В завершение мероприятия руководитель отделения Российского союза туриндустрии в Германии Гернод Лоозе и генеральный директор ООО «ЛБ Тур» Елизавета Бордыкова рассказали об адаптации турпродукта под новую целевую аудиторию и об успешных поисках новых партнёров. - Интерес к России, безусловно, есть. Поэтому сейчас, по словам Гернода Лоозе, нужно усиливать коммуникацию с зарубежными партнерами по сравнению с периодом пандемии. В целом, общий посыл спикеров звучал, как «Забудьте все, к чему вы привыкли». Это один из главных трендов во въездном туризме в настоящее врем, - отметили они. /TOURBUS.RU

На фото: Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Cергей КОРНЕЕВ. Директор «КонкордБизнесСервис» Наталья ЕВНЕВИЧ и генеральный директор Profi.Travel Алексей ВЕНГИН - подписание соглашения о сотрудничестве.

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка