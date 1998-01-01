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Санкт-Петербург приглашает на роуд-шоу в Приволжье

Мероприятия для профессионалов туризма пройдут в четырех крупных городах приволжского региона

С 28 по 31 марта Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводят профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». Это первое профессиональное мероприятие города на Неве подобного формата в этом году.

Делегация турбизнеса Санкт-Петербурга посетит четыре города Приволжского федерального округа: Нижний Новгород, Казань, Самару и Оренбург. Все эти города связывают с Петербургом давние и глубокие связи в самых разных сферах жизни – науке, экономике, производстве, образовании. Прямое авиа- и железнодорожное сообщение между главными городами региона и Северной столицей способствует ежегодному росту потока туристов и деловых путешественников.

28 марта НИЖНИЙ НОВГОРОД

Sheraton, Театральная площадь, д. 1

29 марта КАЗАНЬ

Гранд Отель Казань, ул. Петербургская, д. 11

30 марта САМАРА

Holiday Inn Samara, ул. Алексея Толстого, д. 99

31 марта ОРЕНБУРГ

Hilton Garden Inn Orenburg, ул. Маршала Жукова, 26

Участни ки роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представляют все сектора туристического рынка – это и ведущие туроператоры, гостиницы, а также судоходная компания и музеи.

В ходе презентаций посетители смогут познакомиться с десятками разнообразных туроператорских программ в Петербурге и его пригородах, гостиницами разных категорий и музеями; провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа; получить ответы на интересующие вопросы; заключить агентские контракты на нынешний год. А также выиграть в лотерее интересные призы, включая участие в инфотурах, экскурсиях и проживание в Санкт-Петербурге.

Участники делегации Петербурга в рамках роуд-шоу планируют представить региональным агентствам как популярные, классические места и маршруты на карте города и объекты показа Новой туристской географии, так и анонсировать туристские программы сезона весна-лето 2023. Традиционно в ходе своих выступлений туроператоры особое внимание уделят условиям сотрудничества с агентствами, их обучению, онлайн-системам бронирования туристских услуг и пакетных предложений.

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе:

10.00-11.00 – приветственный кофе-брейк и регистрация посетителей

11.00-12.30 – презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга и представителей турбизнеса из Санкт-Петербурга

12.30-14.00 – воркшоп, проведение индивидуальных встреч, розыгрыш призов

14.00-15.00 – фуршет для участников и посетителей.

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга

• туроператоры: «Невские сезоны», «Премьера», «Тари Тур», «Арт-Тревел», «Музыка путешествий», группа компаний «Петротур», «Скан Тур», «Русь»

• судоходная компания ASTRA MARINE

• отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург

• музей Фаберже

Регистрация для участия обязательна!