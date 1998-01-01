РСТ: Спрос на речные круизы на майские праздники заметно снизился

В прошлом году к концу марта значительная часть речных круизов по России на майские праздники была уже продана. Сейчас средняя загрузка лайнеров на этот период составляет 50%, - сообщает РСТ. Как рассказали участники рынка, причины снижения спроса – отсутствие программы кешбэка, выход на реки дополнительных судов и неудачные праздничные даты.

Гендиректор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский считает, что отсутствие кешбэка сказывается, прежде всего, на спросе низкого сезона: «Мы видим, что в целом на сезон поток однозначно вырос по сравнению с прошлым годом, но «крылья» сезона пока провисают, особенно первые полтора месяца, в том числе майские каникулы. В прошлом году именно этот спрос был поддержан кэшбэком. Осень же традиционно в марте грузится слабо за исключением каких-то особо популярных или новых программ».

Эксперт также полагает, что загрузка отстает от прошлого года из-за выхода на рынок 11 дополнительных лайнеров. С ним согласна заместитель гендиректора компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

«Сильно сказывается расширение флота и отсутствие кэшбэка. Он не только стимулировал спрос, потому что круизный продукт не самый дешевый, но еще и фактически продвигал этот вид отдыха.

В прессе и по телевидению рекламировалась сама акция, а заодно люди узнавали о доступных круизах. Сейчас этого явно не хватает, продажи идут слабее, чем в прошлом году, особенно на низкие даты», – пояснила она RTN.

В компании Smart Cruise глубина продаж достигает июля. «Спрашивают даже сентябрь. Заметно вырос спрос на поездки выходного дня, новые маршруты. А вот майские праздники бронируются слабо. То ли рано еще, то ли дорого…», – сообщила коммерческий директор компании Елена Павленко.

Руководитель отдела продаж компании «Донинтурфлот» Александр Шкарупин полагает, что в слабых продажах «виноват» календарь. Между 1 мая и 6 мая оказалось целых четыре рабочих дня, они фактически разрывают каникулы пополам, не всем это удобно.

«Мы ждем, что май еще раскачается, потому что в целом спрос хороший, выше наших ожиданий. Востребованы даже сентябрь-октябрь. Продажи ровные и по лайнерам, и по маршрутам. Но май действительно идет слабо», – сказал он.

«Да, разрыв в праздниках есть, но люди обычно присоединяли рабочие дни к выходным, удлиняя свой отдых. Сейчас этого не происходит. Майские идут неплохо, но все-таки с заметным отставанием от прошлого года», – заметила Светлана Гончарова.

Как отметила г-жа Гончарова, в целом картина продаж пока выглядит не так оптимистично, как год назад.

«Мы обращались в Минэкономразвития с просьбой о поддержке круизных компаний и пока не потеряли надежду ее получить в каком-то виде.

Отсутствие кешбэка сильно скажется на сезоне. Из-за инфляции, роста цен на питание, на обслуживание судов наши расходы в этом году подскочили, а цены на конечный продукт мы сильно повысить не можем, учитывая уровень платежеспособности населения», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU