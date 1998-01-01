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Минэкономразвития изменит стратегию развития туротрасли

Экспертам поручено до 1 июня существенно скорректировать развитие нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, вчера в координационном центре при правительстве прошла стратегическая сессия, посвященная управлению туротраслью. Ее участники обсудили вопросы перехода на единые терминологию, показатели и методологию их оценки в отрасли, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Как отметил во вступительном слове на сессии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сейчас доля туризма в ВВП составляет 2,6%, в идеале необходимо до 2030 года «увеличить этот показатель в разы».

В результате прошедшей здесь первой стратегической сессии были сформированы 9 рабочих групп по ключевым направлениям: «Статистика и методология», «Стратегическое планирование», «Логистика», «Средства размещения», «Инфраструктура и места притяжения», «Кадры», «Въездной/выездной туризм», «Нормативное сопровождение», «Оценка финансирования».

В состав групп вошли представители федеральных и региональных органов власти, Государственной Думы, операторов данных, банков, перевозчиков, образовательных организаций, туристического бизнеса и отраслевых ассоциаций.

Как отмечают в Минэкономразвития, планируется проведение еще двух аналогичных сессий. Итогом их работы станут конкретные предложения по обновлению мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".



"Плановые показатели, стратегия их достижения — все должно быть подкреплено обоснованием транспортного баланса, создаваемым и легализуемым номерным фондом, необходимым количеством и качеством кадровых ресурсов, содержанием образовательных программ", – цитирует пресс-служба замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

Стратегию развития туризма необходимо скорректировать до 1 июня, за это время нужно уточнить параметры нацпроекта, законодательную базу туризма, меры поддержки и многое другое, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».

«Чтобы достичь целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» необходимо уточнить показатели и параметры нацпроекта, законодательную базу туризма, меры поддержки, принципы учета. Фактически сделать пересборку национального проекта с уточнением целей и механизмов их достижений.

На эту работу дается два месяца. 1 июня должны быть подведены итоги и уточнена стратегия туризма», — рассказал Уманский.

По словам г-на Уманского, учитывая те результаты, которые уже продемонстрировал туризм, а также его потенциал, долю в ВВП вполне возможно увеличить до 10%.

Илья Уманский также добавил, что как президент РСТ он возглавил рабочую группу «Стратегическое планирование», задача которой состоит в том, чтобы чтобы обосновать определение объемов турпотоков, выстроить логическое распределение турпотоков по регионам, определить транспортную логистику, сбалансировать ввод туринфраструктуры с турпотоками.

/TOURBUS.RU

