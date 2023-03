Новости В Москве представили самаркандский «Шелковый путь» Новый узбекский этно-туристический комплекс вызвал большой интерес посетителей выставки «Интурмаркет»

«Шелковый путь. Самарканд » - так называется построенный недавно в Самарканде туристический комплекс, который был представлен на прошедшей на минувшей неделе Москве туристической выставке «Интурмаркет 2023» Этнографический туристический комплекс «Шелковый путь Самарканд»/ Silk Road Samarkand создан международной группой архитекторов, инженеров и дизайнеров в бывшей столице империи Великого эмира Тимура. Аналогов ему в Центральной Азии нет. Этнографический туристический комплек - словно сказка из «Тысячи и одной ночи» в современном изложении. Ядро комплекса составляет историко-этнографический парк «Вечный Город», где представлены в архитектурно-художественном исполнении достопримечательности Самарканда, Бухары, Ташкента, Хивы, Хорезма и других областей Узбекистана. На узких улочках разместились мастерские и лавки художников, ремесленников, народных умельцев. Здесь же можно увидеть выступления уличных артистов масхарабозов, отведать блюда национальной кухни, например, в ресторане Byuyk Samarkand, посидеть в пивном ресторане "ХмельновЪ" или зажечь в ночном баре на 20 этаже с панорамным видом на Самарканд. Новый комплекс включает сразу восемь отелей. Общий фонд отелей составит около 1,2 тыс. номеров различной категории. Два из них — пятизвездочные: Samarkand Regency Amir Temur (единственный в Центральной Азии член ассоциации The Leading Hotels of the World) и Silk Road by Minyoun. Есть также два отеля «четыре звезды» — Savitsky Plaza и Lia! by Minyoun Stars of Ulugbek. Плюс еще четыре гостиницы — бутик-отели санаторно-курортного направления Wellness Park Hotels, которые представляют собой медицинский кластер курорта. Каждый из них имеет свою медицинскую специализацию. Первый отвечает за профилактическое направление, так называемую превентивную медицину. Второй отель отдан под детокс-программы. В третьем врачи и специалисты занимаются восстановительной медициной, используя разнообразные антивозрастные-программы. Четвертый — «респираторная» медицина (профилактика и лечение заболеваний легких). При этом во всех комплексах доступны и общеоздоровительные процедуры: массаж и косметология, лечебный душ и грязелечение, барокамера и ИК-сауна и т.д. Под стать «Шелковому пути» и новый международный аэропорт Самарканда, до которого ехать всего 15-20 минут. Внешне он напоминает огромную раскрытую книгу, что вызывает в памяти еще одну историю, связанную с Тимуром. Говорят, что такой образ символизирует главный труд внука Тимура великого восточного математика, астронома, историка и поэта, основателя одной из важнейших обсерваторий средневековья Мирзо Улугбека «Зижи жадиди Курагоний» («Новая астрономическая таблица Курагони»). Но есть и другая аналогия: огромный список Корана размером 222 х 155 см., который был изготовлен по приказу Тимура для его соборной мечети в Самарканде. Подробнее о комплексе



