В летнем расписании «Аэрофлот» заметно расширяет программу полетов в Турцию

В пик сезона только из Москвы в Анталью авиаперевозчик будет осуществлять 49 рейсов в неделю

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе национального авиаперевозчика, «Аэрофлот» расширяет летнюю программу полётов в Турцию. В новом сезонном расписании, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, авиакомпания будет выполнять полёты из аэропорта Шереметьево в пять пунктов Турции: Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир.

Так, по данным пресс-службы перевозчика, полеты в Измир будут выполняться с 27 мая на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю по следующему расписанию (время местное): рейс SU2150 Москва — Измир в 8.00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Из Измира рейс SU2151 будет вылетать в 14.20 в те же дни.

С 6 апреля авиакомпания возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Даламан, сначала рейсы будут выполняться два раза в неделю, с 27 апреля они станут ежедневными.

Кроме того, прямые рейсы в различные города Турции будут выполняться из восьми регионов России:

· Сочи (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан)*;

· Санкт-Петербург (Стамбул, Анталья)*;

· Екатеринбург (Стамбул, Анталья);

· Казань (Анталья);

· Нижний Новгород (Анталья);

· Новосибирск (Анталья);

· Самара (Анталья);

· Уфа (Анталья).

Для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос в сезон отпусков и летних каникул, будет увеличена частота полётов по ряду направлений Турции, - добавили в пресс-службе.

Так, на воздушной линии между Москвой и Антальей максимальное количество рейсов в пиковый сезон будет достигать 49 в неделю; на маршруте Москва — Стамбул — 42 рейса в неделю, в Бодрум из Шереметьева полёты будут выполняться до двух раз в сутки.

Полёты из Санкт-Петербурга в Стамбул с начала летнего расписания станут ежедневными, а в Анталью с конца апреля будут выполняться дважды в сутки.

Частота полётов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю, в Даламан — до 11 раз в неделю.

До 4 рейсов в неделю вырастет частота рейсов из Екатеринбурга в Стамбул.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено авиакомпанией



