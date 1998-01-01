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Cейшелы вводят новый туристический сбор

Иностранные туристы с 1 апреля будут платить экологический сбор за проживание в отеле

Власти Сейшельских островов с 1 апреля вводят экологический сбор, который иностранные туристы должны будут платить в отелях, сообщают портал Orbitax и «Интерфакс».

"Введение экологического сбора предусматривается в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Ставка будет варьироваться в зависимости от выбранного туристом объекта размещения", — пишет портал.

Как отмечает издание, эконалог за проживание в отеле не более чем на 24 номера составит 25 сейшельских рупий (примерно $2) за номер в сутки. В отеле от 25 до 50 номеров придется заплатить 75 сейшельских рупий (примерно $5) за номер. Размещение в больших отелях от 50 номеров будет облагаться сбором в размере 100 рупий или около $8 за сутки.

Экологический сбор туристы будут оплачивать в день выезда из отеля. Оплата в иностранной валюте возможна по усмотрению объекта размещения.

Руководитель компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов в интервью RTN отметил, что новый налоговый сбор не затормозит турпоток в страну. «Если соотнести размер сбора со стоимостью перелета на острова, эта плата кажется несущественной. Конечно, сбор глобально не повлияет на спрос.

Туристические сборы вводятся во всем мире и даже в России они есть в южных регионах», – сказал он.

По словам эксперта, Сейшелы сейчас популярны среди российских туристов: «Спрос очень большой. К счастью, на острова есть прямые рейсы «Аэрофлота», и они, как правило, заполнены».

Также Сейшелы востребованы у бизнес-путешественников: «Сейчас острова интересны не только как место отдыха, но и как офшорная зона, туда релоцируются многие наши компании либо открывают там филиалы. Это, скорее всего, и было стимулом для открытия «Аэрофлотом» прямых перелетов».

Эксперт отметил, что, соотношение цены и качества услуг в отелях на островах не оптимально: «На Сейшелах, к сожалению, не так много высококлассных отелей, как на Мальдивах, например. Мне кажется, стоимость проживания в них завышена по отношению к качеству предоставляемых услуг». По его словам, прилетая на Сейшелы, туристы платят, в первую очередь, за уникальную природу.

«Если этот экологический сбор пойдет на сохранение природы, будет замечательно. Уникальные ландшафты, пляжи, которые занесены в топ-10 пляжей мира, разнообразие островов. Например остров Альдабра – рай для дайверов.

Всего островов 115, расстояние между ними большое, все они разные, путешественники могут найти здесь много всего интересного, поэтому направление также подходит тем, кто предпочитает пляжному активный отдых», – заключил глава «Арт-Тура».

Из Москвы в Маэ, столицу островного государства, прямые рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Авиаперевозчик продлил полетную программу на Сейшелы на летний сезон-2023. Запланировано 3 рейса в неделю, билеты - от 47 тыс.р. в одну сторону. Добраться до Сейшельских островов можно и с удобными пересадками в аэропортах ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна.

Как сообщал ранее АТОР, в январе 2023 года россияне на первом месте по количеству прибытий на Сейшелы (3 688 поездок).

По статистике продаж туроператора Coral Travel, бронирования на экзотическом направлении распределяются практически равномерно между отелями 3* (хорошего качества), 4*, 5* и 5* Deluxe.

Самыми востребованными в пакетных турах на Сейшелы остаются предложения с прямым рейсом «Аэрофлота».

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

