Вьетнам планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян до 30 дней

В этом году в стране планируют принять до 8 млн иностранных туристов

Власти Вьетнама планируют увеличить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для граждан ряда государств, в том числе и России, сообщают VN Express и «Интерфакс».

"Министерство общественной безопасности предложило увеличить срок пребывания туристов из стран, которым сейчас выдаются визы на 15 дней, до 30 дней.

С момента открытия страны для иностранных туристов после пандемии восстановление туриндустрии и экономики в целом идет медленно, поэтому власти считают, что визовые послабления ускорят оживление отрасли", — пишет издание.

Речь идет о ряде европейских стран, среди которых Россия, Белоруссия, Германия, Дания, Франция, Великобритания и другие, а также о гражданах Японии и Южной Кореи.

Кроме того, как отмечает газета, министерство предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней. E-Visa может использоваться для однократного и многократного въезда.

В настоящее время Вьетнам предлагает однократную электронную визу на месяц для туристов из 80 стран.

Вьетнам стал одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открылась для международного туризма после пандемии коронавируса. В прошлом году страну посетили всего 3,6 млн туристов, это 20% от допандемийного уровня.

В 2023 году Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.

«Туристов на вьетнамском направлении было бы больше, если бы на этом направлении летало больше арабских перевозчиков, и можно было бы воспользоваться их транзитным рейсами», – отмечала ранее в интервью РСТ руководитель направления компании «Ванд Тревел» Анастасия Салтыкова.

«Внутренние цены на вьетнамских курортах доступные, инфраструктура восстановилась. Мы все курорты внимательно отсмотрели еще осенью в ходе рекламного тура, и остались довольны ситуацией. Да и туристы возвращаются с хорошими впечатлениями», - добавила эксперт.

Руководитель отдела по маркетингу компании China Travel Евгений Глотов в свою очередь отмечает: «Не надо забывать, что это еще и популярное экскурсионное направление. Люди готовы лететь стыковочными рейсами, но каждое наземное подтверждение выливается в проблему – все туриндустрия там не полностью оправилась после пандемии. Кроме того, есть скачки цен на топливо, вопросы по сервису.

Наш объем на направлении сейчас минимальный, это единичные индивидуальные туристы».

/TOURBUS.RU

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