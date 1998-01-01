Депутаты планируют принять закон о страховании путешествующих по России

В Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому туркомпании должны будут информировать туристов о возможности заключить договор о добровольном страховании, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Наталья Костенко.

"В России стал активно развиваться внутренний туризм, и такая инициатива появилась у нас с соавторами, потому что в стране появилось много массовых направлений, в том числе и тех, которые сопряжены с рисками для жизни и здоровья. Например, горнолыжный курорты, где туристы часто получают травмы.

Регионы, владельцы курортов обратились ко мне с просьбой урегулировать проблему оказания туристам качественной и своевременной медицинской помощи", — рассказала она.

Согласно законопроекту, частные компании будут привлекаться для обслуживания и организации медицинской помощи в труднодоступных местах недалеко от крупных туристических объектов. Туристу при оказании любых видов туристических услуг будет предлагаться платная страховка, чтобы в случае травм он мог рассчитывать на оперативную медицинскую помощь.

Стоимость добровольного страхования будет регулироваться рынком. Поскольку страховка добровольная, то турист вправе отказаться от такой услуги, и тогда его будут обслуживать медучреждения по полису ОМС.

Как отметила г-жа Костенко, нормативы по оказанию медицинской помощи по ОМС привязаны не к курортам, которые располагаются поблизости, а к населению, проживающему рядом.

"В Шерегеше на Кузбассе проживает несколько тысяч человек, а на горнолыжный курорт приезжает в разы больше людей. Медицинская инфраструктура поселка не рассчитана на обслуживание постоянно растущего числа путешественников", — пояснила она.

Автор законопроекта добавила, что добровольное страхование может заинтересовать семьи с детьми, любителей фрирайда, горнолыжного отдыха в целом, дайвинга, велотуризма.

По словам депутата, этот законопроект – промежуточный этап в решении проблемы доступности медицинской помощи туристам в труднодоступных местах.

"В дальнейшем мы хотим убедить Минздрав, чтобы регионы могли дофинансировать свои территориальные программы и создавать там серьезную медицинскую инфраструктуру", — подчеркнула г-жа Костенко.

Законопроект, как считает депутат, в лучшем случае может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии, поскольку необходимо время для сбора отзывов, рассмотрения проекта и загруженности ответственного комитета.

Законопроект о добровольном страховании туристов во время путешествий по России минимально изменит действующие механизмы, однако туроператорам и госструктурам страхование поможет снизить финансовые риски, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Закон и сейчас не запрещает туроператорам предлагать страховые продукты, в том числе страхование жизни и здоровья. В то же время страхование путешествующих по России поможет туроператорам и госструктурам сократить финансовые риски, а пострадавшим туристам – получить своевременную и квалифицированную помощь.

Однако пока не понятно, как этот закон заставит туристов реально страховаться", — говорится в сообщении.

Как уточнили в РСТ, сейчас в любой чрезвычайной ситуации финансирование эвакуационных процессов во внутреннем туризме лежит в большей степени на туроператорах, которые должны обеспечивать безопасность туристов, а также МЧС и государственных органах, осуществляющих контроль. И они заинтересованы в перераспределении финансовых рисков на страховые компании.

Кроме того, по словам экспертов, в случае введения закона о страховании необходимо определить, на какие именно турпродукты нужно будет обязательно предлагать эту страховку, а также определить критерии страховых случаев.

/TOURBUS.RU