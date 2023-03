Новости «АРТ-Тур» снова наградил самых спортивных и поющих профессионалов туризма 23-й Международный Боулинг-ТУРнир и 7-й турнир по караоке для сотрудников турбизнеса прошли в столице

19 марта в боулинг-клубе «Самокат» по традиции состоялся 23-ий ежегодный Международный Боулинг-ТУРнир для сотрудников турбизнеса, неизменно организуемый туроператором «АРТ-ТУР», а в находящемся этажом выше в одном из лучших караоке-клубов Москвы – в клубе «Джем», проходил уже в седьмой раз отраслевой турнир по караоке. Также в этом году был проведен долгожданный детский турнир. Турниры привлекли большое количество сотрудников отрасли – мероприятие посетило около 400 гостей из Москвы, региональных центров России, представители крупных туристических сетей, отельных цепочек. Несмотря на непростую логистику, приехали гости – партнеры «АРТ-ТУР» из Турции, Египта, ОАЭ и Шри-Ланки, так что турнир, как и прежде, сохранил статус Международного. В турнире по боулингу в этом году приняли участие рекордное количество представителей турбизнеса: в этот день соревновались 171 взрослых игроков, а в детском турнире приняли участие 39 детей. Несколько десятков исполнителей приняли участие и в турнире по караоке. В этот день, помимо двух турниров, прошедших в напряжённой борьбе, состоялась также целая серия конкурсов и соревнований, все победители которых были отмечены ценными призами от спонсоров турнира. По итогам песенного марафона победителем стала Елена Тимченко («Кит-Тревел»), которая получила в подарок поездку на 2 ночи в Абу-Даби в отель EMIRATES PALACE MANDARIN ORIENTAL, билеты в парки развлечений YAS ISLAND и 3 ночи в мальдивском отеле VELASSARU MALDIVES, второе место и поездка в SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS на 3ночи, билеты в парки развлечений YAS ISLAND и KURAMATHI ISLAND RESORT у Павла Корешкова («Pay and Stay»), третье место и поездка в AL RAHA BEACH RESORT, билеты в парки развлечений YAS ISLAND и проживание в KURUMBA MALDIVES у Олега Королева («Мастер Тур»). Приз зрительских симпатий и 3 ночи в отеле DHIGALI MALDIVES и AL RAHA BEACH RESORT у Дмитрия Рукосуева («Турсливки»). Участники караоке-турнира получили подарочные сертификаты от караоке-клуба «Джем». Спонсором детского мини-турнира по боулингу турнира в этом году выступил офис по туризму эмирата Рас-эль-Хайма. Все детишки получили от них памятные наборы для проведения познавательных опытов. Мини-турнир прошел при поддержке отелей RIXOS BAB AL BAHR, INTERCONTINENTAL RAS AL KHAIMAH MINA AL ARAB RESORT & SPA, DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND, HAMPTON BY HILTON MARJAN ISLAND, THE COVE ROTANA RESORT и ATLANTIS THE PALM, DUBAI . Роскошные призы от спонсоров получили 3 победителя турнира: бронзовая медаль у Минашкиной Марии («Гармония»), серебро завоевал Кромин Платон («Аква тур»), а золото – Атланов Владимир («Радиотревел»). В этом году в финал взрослого турнира было нелегко пробиться – только 24 лучших игрока по итогам квалификации (из 171) сразились в финале. Все финалисты получили подарочные сертификаты от клуба «Самокат». Те, кто занял места с 9 по 24 по итогам финального тура, получили также памятные подарки от «АРТ-ТУР» Участники, занявшие места с 4-го по 8-е - Миштановский Дмитрий («Радиотревел»), Демидов Илья («Аква-тур»), Ходоренко Наталья («ЕТК»), Ковалев Максим («1001 тур»), Корешков Павел («Pay and Stay») получили ваучеры на проживание в ADDRESS BEACH RESORT (ОАЭ), ADDRESS GRAND CREEK HARBOUR (ОАЭ), NIKKI BEACH RESORT & SPA DUBAI (ОАЭ), TAJ EXOTICA RESORT & SPA THE PALM DUBAI (ОАЭ), HYATT ANDAZ DUBAI THE PALM (ОАЭ). Лучший женский результат в одной игре показала Ольга Кузьмина («АРТ-ТУР») (181 кегля), а лучший мужской – Кадкин Игорь («Гардарика») (190 кегель). Они получили в подарок ваучеры на 2 ночи каждый в отель CAESARS PALACE DUBAI , а так же проживание в JA LAKE VIEW HOTEL (ОАЭ) и MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU (Мальдивы). Спонсорами бронзового призёра в этом году стали Мальдивские отели SUN SIYAM IRU FUSHI (Мальдивы), KUDA VILLINGILI RESORT (Мальдивы) и авиакомпания Gulf Air. Призы достались Дмитрию Арутюнову («АРТ-ТУР»). Второе место и путешествие в Оман и на Мальдивы с перелетом Oman Air в отели JUMEIRAH MUSCAT BAY, DUSIT D2 NASEEM RESORT и FURAVERI ISLAND RESORT & SPA у Кадкина Игоря («Гардарика»). Победу в турнире в честной и бескомпромиссной борьбе одержала Ольга Кузьмина («АРТ-ТУР»). Она получил в подарок ваучеры на проживание в отелях ATLANTIS THE PALM, DUBAI (ОАЭ) , ONE&ONLY ROYAL MIRAGE 5*deluxe, RAFFLES THE PALM DUBAI, IKOS RESORTS. В дополнение - билет Москва – Дубаи- Москва от а/к «Emirates». В этот раз гости соревновались не только в индивидуальном зачёте, но и в рамках сформированных команд агентских цепочек и популярных трэвел интернет-сообществ. Приз за лучший командный результат, а с ним и ваучеры от отелей HILTON SALWA BEACH RESORT & VILLAS (Катар), W DUBAI MINA SEYAHI (ОАЭ), RIXOS SHARM EL SHEIKH (Египет), BANYAN TREE PHUKET (Таиланд), RIXOS GULF HOTEL DOHA (Катар), ROBINSON KHAO LAK (Таиланд), JUMEIRAH BALI (Индонезия), DUSIT D2 NASEEM RESORT (Оман), GRAND HYATT DUBAI (ОАЭ), ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT & SPA (ОАЭ), NH COLLECTION DUBAI THE PALM, W DUBAI - THE PALM .(ОАЭ), ) достался команде «АРТ-ТУР», семь представителей которой вышли в финал. Туроператор «АРТ-ТУР» сердечно благодарит за поддержку партнеров, озвученных выше, а также отели CONSTANCE (Мальдивы), SONEVA (Мальдивы), SANI RESORTS (Греция) и THE OZEN COLLECTION (Мальдивы), KANDOLHU ISLAND (Мальдивы), SUN SIYAM IRU VELI (Мальдивы), SUN SIYAM RESORTS (Мальдивы), RIXOS HOTELS.

