Санкт-Петербург подвел итоги «недели туризма»

Как напоминает пресс-служба Комитета по развитию туризма Северной столицы, лидеры российской и зарубежной отрасли путешествий собрались на минувшей неделе двух крупнейших отечественных выставках – «Интурмаркет 2023» и MITT 2023, чтобы обсудить планы на дальнейшую работу и обменяться опытом. Делегация Санкт Петербурга приняла участие в качестве города-партнера мероприятий.

Деловая повестка туристских выставок в этом году была посвящена актуальным вопросам развития отрасли, расширению и масштабированию мер господдержки, созданию условий для появления новых качественных и доступных турпродуктов, а также вопросам совершенствования программ подготовки и повышения квалификации кадров.

На полях «Интурмаркета 2023» состоялась ежегодная встреча туристско-информационных организаций, где подвели итоги профессионального конкурса. Эксперты отрасли и участники клуба путешественников по России RussiaTravel.club выбрали лучших среди 60 конкурсных заявок от туристско-информационных центров из 55 регионов России.

Среди награжденных почетным дипломом в номинации «Лучший ТИЦ 2022 года» – Городское туристско-информационное бюро Санкт Петербурга.

На выставке были оглашены подведенные ранее итоги национального конкурсного отбора «ТОП-50 лучших событий года». В рейтинг самых интересных для посещения мероприятий, проходящих в России, вошли три петербургских: концерт «Классика на Дворцовой», фестиваль «Чудо света» и ежегодный международный карнавал-фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP».

В течение всего года события-победители получат активную информационную поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий».

Гостеприимный Петербург был представлен стендом, где специалисты Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с представителями крупнейших туроператоров, отелей, объектов показа и отечественных систем бронирования рассказывали о разнообразных возможностях для путешествий в город на Неве.

На обеих выставках стенд Северной столицы стал центром притяжения и деловой активности.

Так, Городское туристско-информационное бюро подписало соглашения о сотрудничестве с сервисом бронирования «Островок» и агрегатором «Слетать.ру». Благодаря этому, на официальном городском портале Visit-Petersburg.ru появится возможность выбора и бронирования авиабилетов и номеров в петербургских отелях и гостиницах.

А заключенное партнерство между городским Конгресс-бюро и авиакомпанией Nordwind послужит улучшению транспортного сообщения регионов России с нашим городом.

Отдельный блок деловых мероприятий «недели туризма» был направлен на развитие международного сотрудничества на новых перспективных рынках стран Ближнего и Дальнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ.

Кроме того, на стенде состоялся ряд рабочих встреч Конгресс-бюро с представителями Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана, Информационно-туристского центра «Минск» и индийской компанией Fairfest PVT.LTD.

Стороны обсудили участие Северной столицы в предстоящих международных выставках: «Отдых-2023», «Туризм на Шелковом пути», «Business + Leisure Travel and MICE BLTM».

В рамках стратегического сотрудничества Конгресс-бюро и Санкт Петербургского государственного экономического университета на стенде нашего города смогли пройти учебную стажировку будущие специалисты конгрессно-выставочной отрасли – лучшие студенты старших курсов бакалавриата.

Напомним, что участие Северной столицы в отраслевых выставках «Интурмаркет 2023» и «MITT 2023» стало продолжением масштабной информационной кампании «Добро пожаловать в Петербург» по привлечению гостей из других стран и регионов России, которую ведут Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга, Конгрессно-выставочное бюро и Городское туристско-информационное бюро совместно с представителями туриндустрии.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба "Интурмаркет"