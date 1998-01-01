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22 марта
Замминистра туризма Ирана: «Наша страна может стать новым интересным для россиян направлением»
Коллективный стенд Ирана привлек особое внимание гостей прошедшей в столице выставки MITT
В этом году в ходе выставки MITT — 2023, прошедшей в столице на минувшей неделе, своими возможностями для отдыха и национальным колоритом поделились более 24 стран мира.
Это Индия, Турция, Кения, Куба, Венесуэла, Алжир, Малайзия, Танзания, Таиланд, Мьянма, Мадагаскар и другие. В их числе- национальную экспозицию страны представил коллективный стенд Ирана.
По словам заместителя министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана г-на Алиасхара Шалбафиана (на фото), несмотря на тесное экономическое сотрудничество России и Ирана, туристический рынок его страны пока мало известен россиянам. Турпоток из России в Иран пока что не очень большой - лишь 70 тысяч человек из 3,6 млн. иностранных туристов, посетивших страну в прошлом году составили гражданами России.
«Участие Ирана в выставке как раз и призвано обеспечить рекламу, информацию о нашей стране, - отметил замминистр. – Мы стремились продемонстрировать многочисленные достопримечательности страны в различных областях туризма, одновременно используя инвестиционные возможности.
В павильоне были предусмотрены B2B-встречи, показы 3D-фильмов об исторических памятниках и туристических направлениях. Наша ближайшая цель - принять в нынешнем году более 4 млн. иностранных туристов и мы надеемся, что процент российских туристов также вырастет.
Иран может стать новым интересным для россиян направлением. Для тех, кто интересуется природой, - здесь очень много красивых мест, заповедников. Для тех, - кого привлекает история, - смогут изучить богатое историко-культурное наследие страны.
В прошлом Иран называли «Перекрестком мира» и до наших дней, в больших и малых городах, селах остались исторические памятники, входящие в Списки всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
По мнению замминистра, туристическому потоку пока мешает транспортная логистика, и все стороны заинтересованы в новых чартерных программах. Так, в конце мая иранская авиакомпания Mahan Air планирует начать выполнение чартерных авиарейсов из Тегерана в Санкт-Петербург.
Туроператоры пока не рассматривают Иран в качестве массового направления, но отмечают, что интерес к нему у туристов растет, сообщил ранее РСТ.
«Страна привлекает, прежде всего, экскурсионными возможностями, люди едут, чтобы посмотреть уникальные архитектурные памятники. Некоторым из них уже более 2,5 тысячи лет. А какие в Тегеране музеи! В первый же день, к примеру, приводим туристов в музей ковров, там сохранились потрясающей красоты изделия возрастом в несколько столетий», – рассказала в интервью RTN директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.
«Действительно, иранские пустыни, яблоневые сады, острова Персидского залива, горы на севере и западе страны – это очень красивое зрелище, стоит потраченных времени и денег», – согласна с коллегой генеральный директор компании «Открытие» Софья Гаврилова.
Рейсы в Тегеран сейчас выполняют авиакомпании «Аэрофлот», Iran Air, Mahan Airlines. Максим Решетников сообщил, что 28 марта Nordwind запускает прямые рейсы из Москвы и Казани.
Авиакомпания Meraj Air в декабре запустила рейсы из Москвы в город Решт на побережье Каспийского моря. Этот же перевозчик выполняет рейсы в Решт из Астрахани.
/TOURBUS.RU
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