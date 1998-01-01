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АТОР просит МИД и Минэкономразвития назвать сроки начала безвизовых поездок из Китая в Россию

Ассоциация туроператоров возлагает на китайских туристов большие надежды

Ассоциация туроператоров просит Минэкономразвития и МИД назвать предполагаемые сроки возобновления действия взаимного безвизового въезда групп китайских и российских туристов по спискам туроператоров. Соответствующие письма были направлены на имя заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, в МИД России и Московский комитет по туризму, - сообщает АТОР.

Напомним, что 20 февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

В ведомстве заявили, что начали формировать списки туроператоров, имеющих право отправлять группы. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена.

В Ассоциации напомнили, что на данный момент въездной турпоток в Россию крайне невелик.

«Китайские туристы могут сыграть ключевую роль в восстановлении российского въездного туризма, у туристов появится возможность реализовать отложенный спрос на Россию — в первую очередь на культурно-познавательные поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также на экологические направления Дальнего Востока и Русского Севера», – подчеркивают в АТОР.

Туристический бизнес возлагает на возвращение китайских туристов большие надежды. Заявки на групповые туры из Китая уже есть у большинства туроператоров, работающих в сегменте въездного туризма. Однако на данный момент непонятны даже приблизительные сроки возобновления взаимных безвизовых туристических поездок, - отмечают в ассоциации.

«В соответствии с вышеизложенным, в целях своевременной и качественной подготовки необходимых туроператорам для работы документов в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых поездках, просим вас сообщить предполагаемые сроки въезда в Россию китайских туристов по безвизовым спискам», – говорится в письмах АТОР в Минэкономразвития, МИД и Мостуризм.

Как напоминает АТОР, Россия давно выдает китайским гражданам туристические визы. Но формирование туров на базе регулярных рейсов и с необходимостью получать визы делает туры в Россию значительно дороже, что сразу ограничивает въездной турпоток из КНР.

Под групповые туры по спискам китайские туроператоры ставят чартерные рейсы, и их пока нет, так как вопрос безвизом не решен.

Китайская сторона начала выдавать россиянам визы с прошлой недели. Сейчас наблюдается большой поток соискателей, ближайшие окна есть только на начало мая. Но абсолютное большинство желающих получить визу – это бизнес-путешественники, а не туристы. О восстановлении экскурсионного и пляжного туризма в Китай речи пока не идет.

/TOURBUS.RU





Фото: Piqsels.com



