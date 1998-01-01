Дирекция форума «Путешествуй!» и делегация Кыргызской Республики обсудили продвижение туристического потенциала страны

Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ с 8 по 11 июня

15 марта на территории ВДНХ состоялась встреча дирекции Российского туристического форума «Путешествуй!» и делегации Кыргызской Республики.

В состав делегации Кыргызской республики вошли Елена Калашникова, президент ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике», Маскат Усубалиев, советник президента Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской республике, и Эрмек Омуралиев, советник Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Владимир Затынайко, директор Российского туристического форума «Путешествуй!», член правительственной комиссии по развитию туризма в России, обсудил с участниками встречи возможности продвижения туристического потенциала Республики на площадке фестиваля «Путешествуй!».

Одним из ключевых тезисов встречи стало обсуждение привлечения внимания российских инвесторов к реализации мастер-планов развития на территории Кыргызской Республики горно-лыжных курортов и лечебно-оздоровительных комплексов. Мастер-планы разрабатываются и реализуются Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Кыргызская Республика является перспективным регионом Центральной Азии для развития индустрии туризма и туристического бизнеса. В настоящее время туристическая индустрия растет быстрыми темпами и считается приоритетной отраслью экономики республики. Кыргызская Республика обладает значительным рекреационным потенциалом и имеет большие возможности для развития туризма, как внутреннего, так и международного.

Темы международного туризма будут рассмотрены в рамках деловой программы третьего Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 8 по 11 июня в Москве, на ВДНХ.

Подать заявку на участие в выставочной и фестивальной экспозиции можно на официальном сайте: www.rustravelforum.ru.