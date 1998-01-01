Горячие авиановости

El Al увеличивает количество мест на московских рейсах/ «Аврора» свяжет Владивосток с Пекином и Харбином/ Этим летом из Саратова будут летать 12 авиакомпаний

El Al увеличивает количество мест на московских рейсах

Авиакомпания «Эль Аль» сообщает, что с 18 апреля рейсы LY611/612 по маршруту Тель-Авив – Москва - Тель-Авив по понедельникам, вторникам и средам будут выполняться комфортабельным широкофюзеляжным самолетом Боинг 777.

В самолете два класса обслуживаниия – бизнес 34 места и экономический 232 места.

Время вылета из Тель-Авива – 08:00. Время вылета из Москвы – 14:50.

Регистрация на рейсы начинается за 4 часа 30 минут до вылета.

Рейсы по четвергам и воскресеньям продолжают выполняться самолетом Боинг 737-900, регистрация на которые начинается за 4 часа до вылета.

«Аврора» свяжет Владивосток с Пекином и Харбином

Авиакомпания "Аврора" 28 марта возобновит регулярные полеты из Владивостока в Пекин, прерванные на время пандемии, сообщили " в пресс-службе АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Рейсы будет выполняться с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A319.

До начала 2020 года полеты из Владивостока в Пекин выполняли три российские авиакомпании — "Аврора", S7 и "Уральские авиалинии". После начала пандемии рейсы из Владивостока в города Китая были прекращены.

Ранее сообщалось, что 26 марта "Аврора" начнет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в китайский Харбин. Полеты будут выполняться на A319 три раза в неделю.

Этим летом из Саратова будут летать 12 авиакомпаний

Регулярные рейсы из саратовского аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов") в летнем расписании 2023 года запланированы по 10 направлениям, сообщила пресс-служба аэропорта.

В сообщении уточняется, что в летнем расписании, которое вводится с 27 марта, сохранены популярные российские направления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Грозный и Сургут; будут также доступны рейсы на российские курорты: Сочи и Минеральные Воды. Кроме того выполнять рейсы в Ереван летом продолжит авиакомпания "Ширак Авиа".

Отмечается, что в столицу России авиакомпаниями заявлено к выполнению до 8 рейсов в день, полеты в Москву запланировали "Аэрофлот" и "Россия" (в Шереметьево), "Победа" (во Внуково и в Шереметьево), S7 Airlines (в Домодедово). Авиакомпания "Победа" летом будет ежедневно летать из Саратова в Санкт-Петербург и в Сочи (с 27 мая). Регулярные рейсы в летнем расписании аэропорта будут выполнять 12 авиакомпаний.

/TOURBUS.RU