Алексей Мусакин: Отельерам нужна постоянная, а не разовая поддержка

Управляющий партнер сети отелей Cronwell Hotels&Resorts подвел итоги минувшего года в сфере гостеприимства и рассказал о новых трендах гостиничной индустрии

О том, как отработала гостиничная индустрия в непростом прошлом году, о новых трендах, которые определяют развитие отельного бизнеса, рассказал читателям "Турбизнеса" управляющий партнер сети отелей Cronwell Hotels&Resorts Алексей Мусакин.

Подводя итоги двух последних лет, эксперт отметил, что именно в этот период началось создание новой отельной инфраструктуры на основании постановления правительства РФ от 9 февраля 2021 года № 141. Это программа льготных кредитов на строительство отелей – уникальная для нашей страны. Такие меры поддержки стимулировали инвесторов. Но это только начало пути. Как полагает эксперт, результаты действия этой программы мы почувствуем в 2024-2025 годах, когда рост номерного фонда составит действительно несколько тысяч номеров и прирост по этому показателю будет на уровне 7-8%.

Если говорить об итогах работы действующих гостиниц, надо иметь в виду, что они были разными у разных групп отелей: загородных, курортных, городских.

Так, эксперты наблюдали существенный рост выручки на номер среди загородных отелей, такого роста не было никогда. По сравнению 2019 годом он составил 15-20%. Но выручка росла, однако при этом увеличивались и затраты отелей, достаточно упомянуть высокую инфляцию. С учетом этого реальная доходность на номер выросла примерно на 7%.

В загородных отелях Питера сильно снизилась глубина бронирования. Отель часто узнает о том, что к нему едет гость, примерно за полтора дня, а то и в день приезда. Значит, планирование сильно усложнилось. И падение доходов населения заметно сказалось на покупке дополнительных услуг отелей. Люди готовы тратиться на отпуск, но отдыхая, стараются сократить свои расходы, это привело к снижению продаж дополнительных услуг отелей в несколько раз.

Что же касается городских отелей, тут ситуация гораздо сложнее. Они были ориентированы на иностранных туристов и деловые мероприятия, а этот сегмент просел очень существенно. Если в 2019 году в Петербурге в среднем по году загрузка отелей была на уровне 74-75%, то сейчас можно говорить о 57-60%, а в гостиницах категории 5* и того ниже. В Питере средняя стоимость номера снизилась примерно на 15%. И в городских отелях существенно упал спрос на дополнительные услуги, например на спа-процедуры. И в Москве заметно снижение цены отельного номера, по моим ощущениям, 5-звездные отели перешли на ценовой уровень 4*.

Говоря об эффективности поддержки государства отельерам, эксперт также напомнил, что в Санкт-Петербурге были одобрены налоговые льготы для гостиниц на 2022 год. Это снизило налоговую нагрузку на организации, которые работают в сфере туризма, гостиничного бизнеса. Есть региональные меры поддержки, самая распространенная из них – это УСН (упрощенная система налогообложения).

Отдельно эксперт поднял вопрос о нулевом НДС, который был введен в 2022 году. «Тут есть о чем говорить и за что бороться. Нулевой НДС для отелей будет действовать до середины 2027 года. Но что получается в перспективе? Например, сейчас отельный номер стоит условные 5000 рублей при нулевом НДС, но когда НДС вернется и станет 20%, то отель или резко потеряет доходность, или должен взвинтить цены.

Поэтому есть смысл думать и говорить об отраслевой системе налогообложения, как это давно принято в Европе в постоянном режиме. Хочется не грантами отбиваться, которые то есть, то нет, а создать систему доходности на рынке, понятную инвесторам. Индустрии нужны постоянные меры поддержки, а не разовые!», - заявил г-н Мусакин.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание эксперт – это кадры. Во многих вузах есть кафедры или факультеты по гостиничному хозяйству. Около 80-90% мест на этих кафедрах - это платные учебные места. То есть затраты студента на обучение могут составить от 200-400 тысяч рублей. А средняя зарплата сотрудника на стойке в районе 45 тысяч рублей. Понятно, что не все выпускники хотят идти на такую работу. По оценке эксперта, не более 30% выпускников профильных факультетов идут работать по специальности в отели. Нет «обязаловки» отработать какое-то время по полученной специальности.

Одним из путей решения проблемы эксперт видит такую схему: образовательный кредит плюс обязанность отработать три года по специальности, после этого кредит автоматически погашается.

Вторая часть проблемы образования: невозможно научить студентов без учебных отелей. И это должны быть реально работающие отели, куда приезжают реальные туристы. В таких отелях цены должны быть ниже, так как возможны ляпы в сервисе. Но только так можно научить студентов. В Европе студенты начинают работать с самых низших позиций – с помощника официанта. Они должны познать всё с нуля. И лишь позднее начинается специализация.

Также в Европе запрещено людям, которые никогда не работали в отеле, преподавать эту дисциплину в вузе. У нас же 95% преподавателей в отелях никогда не работали.

Отвечая на вопрос, какие основные факторы будут оказывать влияние на гостиничный рынок в этом году, г-н Мусакин ответил, что, во-первых, это отсутствие возможности долгосрочного планирования.

Во-вторых, снижение количества потенциальных работников. Молодые люди все чаще стремятся работать удаленно. А отельное хозяйство – это сменная работа и скользящие выходные. Дефицит персонала сильно чувствуется уже сейчас и через год-два он будет только нарастать.

Россияне все чаще путешествуют по стране на своих автомобилях. Такие путешественники не привязаны к одному отелю. Если у туриста есть четыре свободных дня и три ночи, он может провести по одной ночи в трех разных отелях, посмотреть разные города или регионы. Для туриста это хорошо и удобно, а для отеля означает увеличение затрат: одно дело сменить постельное белье один раз за три дня, а другое дело смена белья и выездная уборка каждый день.

И, кроме того, такие туристы меньше покупают дополнительные услуги в отеле. То есть загрузка вроде бы есть, но при этом расходы выше, а доходы ниже.

Отвечая на вопрос - много ли потеряли отели, которые лишились узнаваемых международных бренжов, экспер уверенно говорит: "Нет, не сказался. Международные гостиничные сети научили нас работать, мы многое переняли у них. Они привнесли свои стандарты, систему обучения, корпоративные продажи, систему лояльности и продажи иностранным туристам. Мы уже всему этому обучены.

Важность бренда понятна: между отелем «Ромашка» и отелем бренда Marriott туристы при прочих равных выберут последний. Но с 2020 года с началом пандемии продажи упали, а бренду за имя всё равно платить надо".





Что же касается ухода из страны видущих западных систем бронирования, то, по словам эксперта, бенефициары ухода Booking.com – это сами отели. В первую очередь городские, так как загородные и курортные не так сильно были «завязаны» на Booking У Booking была существенная доля рынка. Даже многие повторные гости, MICE-гости, у которых были «золотые» отельные карты со скидками и пр., всё равно предпочитали бронировать через Booking. То есть 15% + НДС отели отдавали этой системе бронирования.

Сейчас бронирования идут черед «Островок», «Броневик» и другие системы, но они не заместили Booking. «Отели-то к этим сервисам подключились. Но российские системы бронирования должны стать привычными для туристов, пока же этого нет», - отмечает эксперт.

Наконец, говоря о том, какие тренды станут определяющими для развития индустрии, г-н Мусакин отметил: «Тренд десятилетия – это создание туристических кластеров, уже есть некоторые примеры. Один из них – всесезонный курорт Новая Анапа. Очень важно создавать точки притяжения для туристов. Ведь гость едет не только в отель: нужна инфраструктура, транспорт, привлекательные достопримечательности и многое другое».

/TOURBUS.RU