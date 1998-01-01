Новости В столице представили «Землю пяти стихий» Хакасия с большим успехом впервые приняла участие в международной выставке MITT

На торжественной церемонии награждения в рамках последнего дня работы Международной выставки туризма и гостеприимства MITT-2023 памятный знак «Яркий дебют региона России» получила Хакасия. В этом году республика не только впервые участвовала в MITT, но и стала партнером выставки. По словам заместителя министра экономического развития Республики Хакасия, курирующей развитие туризма, Елены Кисуркиной, такая награда даёт широкие возможности продвижения региона на рынке туризма. «Наш стенд, который был представлен в стилистике бренда «Хакасия. Земля пяти стихий» с символичным названием «По следам предков», пользовался большой популярностью, гости особенно интересовались турами и экскурсиями», - отметила она. В течение всех трех дней выставки на стенде можно было пообщаться со специалистами Минэкономразвития Хакасии, республиканским ТИЦ, представителями ключевых туристских компаний, отелей, баз отдыха. По мнению, замминистра, их работа на выставке оказалась весьма плодотворной: «У нас состоялось много встреч со старыми друзьями и новыми партнёрами, были подписаны важные соглашения, состоялись переговоры. – Так, благодаря встрече с руководством Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма уже в мае мы запускаем совместный проект по развитию автомобильного туризма и придорожного сервиса. Правительством Хакасии несколько лет ведется плановая работа по развитию дорожной инфраструктуры, в рамках грантовой поддержки уже строится четыре придорожных сервиса в Таштыпском, Боградском, Алтайском районах и городе Абакан, приведены в нормативное состояние подъездные дороги к участку Оглахты заповедника Хакасский, Бородинской пещере и др. Итогом реализации обсуждаемого проекта станет формирование Программы развития автомобильного туризма в Республике Хакасия, выработка рекомендаций по дальнейшему развитию инфраструктуры, создание автомаршрутов, их наполнение активностями для автотуристов и караванеров. Подписано и соглашение по взаимной работе с «Интуристом». Так, уже с декабря прошлого года они продают наш новый продукт - первый национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы», пролегающий по трём территориям Енисейской Сибири: Тувы, Красноярского края и Хакасии. Протяженность маршрута 1244 километров. Он начинается в Абакане, проходит по Красноярскому краю, Тыве и Хакасии и заканчивается в Кызыле. В тур вошли два знаковых туристских объекта Красноярского края: природный парк «Ергаки» и историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». Елена Кисуркина также добавила, что ведущими направлениями туризма в Хакасии всегда были природный, этнический и гастрономический. «Отдых в Сибири — это отрыв от цивилизации, умноженный на «драйвовые» впечатления. Насыщенная культурно-познавательная программа познакомит с разнообразием культур местных народов, погрузит в историю развития Сибири, начиная со времен скифов, а также с «головой окунет» в удивительно красивую природу края. Хакасию не зря называют Землей пяти стихий: здесь есть чем удивить и вдохновить. Например, в 175 км от столицы Хакасии Абакана, в неглубокой, открытой горной впадине расположено уникальное озеро Шира, которое по праву считают главным курортным местом республики. О впечатляющих целебных свойствах местной озёрной воды упоминали еще древние хакасские сказания и легенды. Однако детально изучили этот «живительный источник» и доказали его лечебные свойства всего около ста лет назад. Уникальность озера Шира в том, что оно является не пресноводным, а слабосоленым - содержит глауберову соль и серно - кислую магнезию. С подобным химическим составом насчитывается всего три водоема в мире. Ученые установили, что воды особенно показаны для лечения печени, желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, артритов и полиартритов, болезни Бехтерева и ряда других заболеваний, в том числе органов дыхания и нервной системы. Также она употребляется для нормализации обмена веществ и укрепления иммунитета. Или озеро Тус. Его даже прозвали Сибирским Мертвым морем. Расположенное в северной части Хакасии – это самое экзотическое озеро Восточной Сибири. Оно не просто соленое, - степень минерализации воды здесь доходит до 250 г на литр воды! «Мы активно продвигаем наш регион и надеемся, что уже в этом году добьемся красивой цифры – 700 тыс. прибытий. Согласно последним данным, в 2022 году нас посетило 540 тыс. чел., что на 22% больше, чем в 2021-м. Это довольно значительный скачок и мы уверены, что это далеко не предел», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU Фото: TИЦ Хакассии, фотограф Кирилл Жидков.

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