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Кристина Леон Изнага: «Российский туристический рынок имеет для нас очень большое значение»

Куба приняла активное участие в прошедшей в столице выставке MITT-2023

На международной выставке MITT-2023 свои туристические направления представили боле 24 страны. Туристический потенциал традиционно представил отдельным стендом и остров Свободы.

По словам советника по туризму посольства Кубы в РФ Кристины Леон Изнага, участие в таком крупном мероприятии имеет для них особое значение, поскольку оно проводится в важный, не очень простой момент на туристическом рынке.

«На кубинском стенде мы отметили большой интерес турагентов и участников выставки, увидели перспективы роста, которые ожидаются к следующей осени, то есть в конце сентября – октябре, - рассказала она. - Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать кубинское направление и за пределами Москвы, - первые шаги уже предприняты.

Мы будем стараться и дальше поддерживать работу с регионами в разных городах России, изучаем перспективы увеличения полетов.

Российский туристический рынок, а сегодня он занимает 4 место по прибытиям в страну, имеет большое значение для республики. Для нас очень важно создать условия для россиян, познакомить их с новыми услугами и возможностями.

В настоящее время на Кубе активно ведутся работы по внедрению российской платежной системы "Мир". Мы уверены, что нововведение облегчит условия путешествия в страну для туристов из России, даст возможность покупать подарки и сувениры».

Чрезвычайный и полномочный посол Кубы г-н Хулио Гармендия Пенья также отметил, что на стенде страны они постарались раскрыть полный спектр туристических услуг. Многие туроператоры, например, Havanatur представили различные экскурсионные туры, рассчитанные на разные категории туристов: индивидуальных, групповых и корпоративных.

По словам дипломата, «Куба – это то место, где можно спокойно отдыхать. Здесь гарантирована безопасность, особая атмосфера. И это не просто пляжный отдых, а уникальный опыт для каждого путешественника. Гавана, Тринидад, Сантьяго де Куба… эти города привлекают неповторимой архитектурой, историей и уникальными достопримечательностями, входящими в список наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время Куба имеет все условия для проведения любого мероприятия на самом высоком уровне. Конференц - залы, выставочные площадки, отели и современное оборудование во всех крупных городах, создают солидную инфраструктуру».

Глава кубинского диппредставительства с сожалением отметил, что наращивать турпоток мешает ограниченная логистика и недостаток перевозки. «В настоящее время прямые рейсы на Кубу выполняются единственной авиакомпанией Nordwind Airlines. Это, безусловно, недостаточно для российского рынка и сейчас посольство ведет переговоры с перевозчиками о возможности открытия новых рейсов. Что, безусловно, будет способствовать увеличению потока туристов.

А интерес к направлению на российском рынке, в этом мы сегодня лишний раз убедились, высокий», - заключил кубинский посол.

/TOURBUS.RU