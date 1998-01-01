ANEX Tour продлевает на лето программы полетов в Таиланд и на Шри-Ланку

Полетные программы авиакомпании Red Wings в Таиланд и на Шри-Ланку будут продлены на весь летний сезон в связи с высоким спросом, сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

«Спрос на туры в Таиланд и на Шри-Ланку не снижается по мере приближения летнего сезона. Поэтому полетные программы авиакомпании Red Wings из столичного аэропорта Домодедово по обоим направлениям будут продлены.

Заявленная частота вылетов на курорты — два раза в неделю. Рейсы в тайскую Паттайю будут выполняться по понедельникам и пятницам, в на южное побережье Шри-Ланки Хамбантоту – по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

«Наши розничные партнеры и туристы обращались к нам с просьбами о продлении чартерной программы в Таиланд не лето. Таиланд в зимнем сезоне стал настоящим прорывом в плане продаж. Неплохие объемы обещает и летний сезон. Исходя из этого, компанией было принято решение о продлении чартерной программы в Таиланд», – рассказали также в пресс-службе ANEX Tour.

В компании добавили, что перелет из Москвы в Таиланд занимает почти 10 часов, на Шри-Ланку – 8,5 часов.

Как отметили в ANEX Tour, рейсы в Шри-Ланку будут осуществляться с прилетом не в Коломбо, а в международный аэропорт Маттала Раджапакса. «Путешествующим с детьми рекомендуем выбирать для отдыха наиболее близко расположенные к аэропорту курорты, такие как Хамбантота, Виравила, Тангалле, Диквелла. Ориентировочное время трансфера до них составит от 30 минут до часа», — пояснили в пресс-службе.

Туры в Таиланд предполагаются от 4 до 25 ночей, на Шри-Ланку – до 18 ночей.

Как сообшает в свою очередь АТОР, «турагенты позитивные прогнозы ANEX Tour относительно спроса на летний Таиланд подтверждают. На недавнем мероприятии Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Москве, чартеры в Таиланд на летний сезон стали главной темой бесед турагентов.

Все они говорили о том, что туристы проявляют интерес к летнему Таиланда и для его поддержания необходимы именно чартеры. Поскольку туры, сформированные на чартерной перевозке, выгодно отличаются по стоимости от туров на регулярной перевозке”.

/TOURBUS.RU

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