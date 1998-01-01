Росавиация: В летнем сезоне лайнеры из России будут обслуживаться в Турции в плановом режиме

Авиавласти России и Турции обсудили в Анкаре перспективы полетов российских авиакомпаний в этом сезоне

Авиавласти РФ и Турции в ходе переговоров в Анкаре в пятницу констатировали, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне этого года будут обслуживаться в турецких аэропортах согласно ранее заключенным договоренностям, сообщила представитель Росавиации журналистам.

Переговоры, по ее словам, провели заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек. Отдельно обсудили вопрос топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции. "В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран. Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне IATA "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями", — сообщила представитель российского ведомства, которую цитирует «Интерфакс». "Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между РФ и Турецкой Республикой", — добавила она. По данным Росавиации, в текущем зимнем сезоне полеты в Турцию выполняют девять российских авиакомпаний по 30 маршрутам. С турецкой стороны регулярные рейсы в пункты России совершают четыре авиакомпании по 15 маршрутам.

Напомним, что турецкое издание AirtportHaber 16 марта сообщило, что Турция запретила заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Речь идет о частных, грузовых, коммерческих и чартерных бортах, которые содержат более 25% американских комплектующих. Большинство самолетов, попавших под санкции, принадлежат авиакомпании «Аэрофлот».

Тогда же представители «Аэрофлота», «Победы» и S7 заявили, что компании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме.

Туроператоры не вносили изменения в полетные программы в Турцию после сообщений о запрете на заправку некоторых российских самолетов в этой стране, сообщил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Никаких корректировок полетных программ – изменения времени вылета, тарифных условий не происходит. Нас авиакомпании не уведомляли ни о каких изменениях», — сказал он.

Как отметил эксперт, флот российских авиакомпаний состоит из разных типов самолетов, поэтому вероятность запрета на заправку некоторых лайнеров никак не отразится на туристах и пассажирах рейсов.

В свою очередь, в пресс-службе ANEX Tour добавили, что никаких изменений в полетных программах туроператора не последует. «Большинство рейсов в Турцию мы выполняем на рейсах Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines и SouthWind Airlines», — пояснили в компании.

Минтранс ранее также сообщил, что проблем с наземным обслуживанием российских самолетов в Турции нет, но ведомство проводит консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения лайнеров.

/TOURBUS.RU