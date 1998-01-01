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20 марта
Максим Решетников: Уже в этом году заработает соглашение о безвизовых поездках между Ираном и Россией
Важные решения в сфере туризма были обнародованы в ходе сессии «Международный диалог Россия – Иран» в рамках выставки MITT-2023
Соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном заработает в этом году, сообщил в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».
«В этом году мы планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован», — сказал он, выступая на сессии «Международный диалог Россия – Иран» в рамках международной туристической выставки MITT в Москве.
Как напомнил министр, речь идет о группах до 50 человек, въезжающих на срок до 15 дней.
«Интерес к этой работе проявили более 60 субъектов РФ, они собрали перечень из 260 компаний. И этот документ мы уже передали через МИД коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный документ, чтобы запустить туристический обмен», — добавил г-н Решетников.
С 1 июля 2021 года между Россией и Ираном действует соглашение о безвизовых групповых поездках. В его рамках граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями на срок не более 15 дней.
Возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации. Во время пребывания на территории другой страны поездка должна проходить только в составе группы.
Заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Алиасгар Шалбафиян сообщил, что уже сейчас российские туристы могут получать визы в аэропорту по прибытии в Иран.
Г-н Решетников также отметил, что альтернативным альтернативным механизмом для быстрой организации путешествия в Россию иностранных туристов должна стать электронная виза. «Планируем возобновить выдачу этих виз, чтобы все желающие могли оформить документ, не выходя из дома», — подчеркнул он.
Россия и Иран таже прорабатывают систему взаиморасчетов, которой смогут пользоваться иранские и российские туристы при взаимных поездках, сообщил Максим Решетников.
По словам г-на Решетникова, взаимный турпоток между двумя странами растет и практически уже превысил допандемийные показатели. «В прошлом году Иран посетили более 22 тысяч россиян, а Россию – более 20 тысяч иранцев. И мы видим большой потенциал для роста», – уточнил министр. В 2021 году Иран принял всего 3,9 тысяч туристов из России, в 2019-м – 8,5 тысяч. В России в 2021-м побывали 4 тысячи иранцев, в 2019 году их было 40 тысяч.
Туроператоры пока не рассматривают Иран в качестве массового направления, но отмечают, что интерес к нему у туристов растет, сообщает сегодня РСТ.
«Страна привлекает, прежде всего, экскурсионными возможностями, люди едут, чтобы посмотреть уникальные архитектурные памятники. Некоторым из них уже более 2,5 тысячи лет. А какие в Тегеране музеи! В первый же день, к примеру, приводим туристов в музей ковров, там сохранились потрясающей красоты изделия возрастом в несколько столетий», – рассказала в интервью RTN директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.
«Действительно, иранские пустыни, яблоневые сады, острова Персидского залива, горы на севере и западе страны – это очень красивое зрелище, стоит потраченных времени и денег», – согласна с коллегой генеральный директор компании «Открытие» Софья Гаврилова.
Рейсы в Тегеран сейчас выполняют авиакомпании «Аэрофлот», Iran Air, Mahan Airlines. Максим Решетников сообщил, что 28 марта Nordwind запускает прямые рейсы из Москвы и Казани.
Авиакомпания Meraj Air в декабре запустила рейсы из Москвы в город Решт на побережье Каспийского моря. Этот же перевозчик выполняет рейсы в Решт из Астрахани.
/TOURBUS.RU
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