Сирипакорн Чиасамут: “В этом году мы рассчитываем принять в Таиланде не менее миллиона россиян”

Таиланд в 2023 году рассчитывает принять не менее 1 млн российских туристов, сообщил журналистам в пятницу замруководителя Туристического управления Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чиасамут, которого цитирует «Интерфакс».

«Россия – один из самых важных рынков для Таиланда. В этом году динамика турпотока превзошла наши ожидания. С 1 января по 15 марта в Таиланде отдохнули 480 тыс. российских туристов. По итогам года мы рассчитываем принять не менее миллиона россиян», — рассказал он.

Топ-менеджер ТАТ добавил, что в 2022 году в Таиланде побывало 435 тыс. туристов из России, в основном они приехали в последние два месяца года после снятия всех ковидных ограничений и возобновления прямого авиасообщения. Средняя продолжительность пребывания туристов в Таиланде выросла в этом году с 14 до 15 дней.

«Россия стала вторым рынком-поставщиком туристов в Таиланд после Малайзии. В первую пятерку входят также Корея, Индия и США. Всего в 2023 году мы рассчитываем принять 25-30 млн иностранных туристов. В том числе 5 млн – китайских, это вдвое меньше, чем в 2019 году», — сообщил г-н Чиасамут.

По его словам, стратегия ТАТ по продвижению Таиланда на российском рынке в 2023 году получила название ABCD. Она включает работу с авиакомпаниями по увеличению числа рейсов (A – airlines), фокусирование на организации рейсов из нестоличных городов России (B – beyond big cities), коллаборацию с крупными российскими программами лояльности для включения путешествий в Таиланд в бонусные программы (C – collaboration), продвижение новых направлений и активностей в Таиланде, чтобы туризм стал всесезонных (D – destinations).

При этом акцент ТАТ будет делать на предложениях для семей с детьми, включая посещение тематических парков, программах оздоровления и велнесс, путешествиях с длительным пребыванием в Таиланде.

Также в этом году для россиян могут заработать электронные визы, сообщил журналистам замруководителя Туристического управления Таиланда. «Раньше туристы, прибывая в страну без виз, могли оставаться 30 дней. С 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 этот срок был увеличен до 45 дней. Сейчас мы планируем продлить это расширение до конца 2023 года», — сообщил он.

Кроме того, по словам представителя ТАТ, Таиланд планирует ввести электронные визы (e-visa) для российских туристов. Г-н Чиасамут пояснил, что сейчас российские туристы, если они хотят провести в Таиланде больше 45 дней, должны получать визу в посольстве в Москве.

В этом случае они могут оставаться в Таиланде 60 дней с возможность продления еще на 30 дней. Консульский сбор составляет около 1000 бат, или около 2 тыс. рублей

«Такие же условия будут действовать для электронных виз – 60 дней пребывания с возможностью продления еще на 30. Они уже введены для граждан 29 стран, а в этом году к ним может добавиться Россия», — сказал он.

В Таиланде возобновили работу большинство отелей, которые принимали туристов до закрытия страны из-за пандемии коронавируса в 2020 году, - рассказал также г-н Чиасамут.

«Гостиничный бизнес в целом по стране восстановился на 60-70%. Но некоторые отели работали только на определенные рынки, например, китайский. Сейчас они ждут его полного восстановления. Среди отелей, работавших с туристами из Европы, открылись порядка 80%», — сказал он.

До конца года в ТАТ ожидают открытия 90% отелей в стране.

«Цены на отели практически не выросли по сравнению с 2019 годом. Весь рост цен на турпакеты в Таиланд связан только с подорожанием авиабилетов. На некоторых рынках они подорожали в три раза. В России в связи с нехваткой рейсов эта проблема также заметна», — добавил он.

/TOURBUS.RU





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