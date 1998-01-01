Эксперты: "В MICE-проектах мелочей не бывает"

В рамках проекта «Территория MICE» в столице прошла практическая сессия, посвященная созданию привлекательных региональных и федеральных деловых событий

В фокусе практической сессии «В MICE мелочей не бывает», которая состоялась в рамках программы «Территория MICE» прошедшей на минувшей неделе в рамках выставки «Интурмаркет 2023» были факторы «завлекательности» для бизнеса и организаторов федеральных и региональных событий. Организатором мероприятия выступила АНО «Проектный офис MICE.

Ведущая мероприятия, генеральный директор компании MAXIMICE Елена Мельникова сразу же отметила, что для создания незабываемых MICE-мероприятий очень важны «фишки», уникальные идеи регионов.

И сегодня, на современном этапе развития MICE практически все российские регионы готовы предоставить такой уникальный качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Причём, именно в регионах сейчас уникальные преимущества – истинное гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации, готовность к исполнению пожеланий клиента. Все это даёт организаторам мероприятий простор фантазии при реализации проектов.

Так, Бэлла Тарасова, руководитель комиссии по винному туризму Российского союза туриндустрии рассказала о потенциале винного туризма в Краснодарском крае, а также о том, какие маркетинговые шаги необходимо предпринять для его устойчивого развития. По ее мнению, при развитии винного туризма необходимо использовать кластерную модель, объединяя в комплексные маршруты винодельни, объекты агротуризма – сыродельни, фермерские хозяйства, а также предлагая к посещению местные объекты природного и культурного наследия.

Как отметила спикер, «Наглядным примером может послужить наш проект «Винные дороги Боспорского царства», маршруты которого охватывают четыре региона Северного Причерноморья: Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Севастополь, где культура виноградарства и виноделия насчитывает уже более 2500 лет.

На текущем этапе крайне важны обмен мнениями и экспертные дискуссии для корректировки дорожной карты маршрутов и что именно такие сессии – важная составляющая проекта.

Такие «забеги по винодельням» - очень востребованный продукт. Люди через уникальную историю виноградарства познают уникальный код региона, его античного и греческого наследия. MICE - возможности здесь очень широки и разнообразны.

Гости, попадая в аутентичную винодельню могут поработать археологами и виноделами, побывать на дегустации и празднике урожая, который надолго запомнится …».

Директор АНО «ТИЦ Приморского края» Ольга Гуревич кратко рассказав о перспективах развития туристической отрасли Дальнего Востока, также затронула тему гастрономии.

«У нас, в отличие от Краснодарского края, нет проблем с логистикой, но вот с протяженностью пути, конечно, сложности, - улыбнулась она. - Но приехать к нам стоит! Надо отметить, что именно кухня может стать тем недостающим пазлом, который поможет создать единую картину путешествия по Приморью и увлечь туристов.

В дальневосточных блюдах соединились традиции коренных народов, переселенцев, соседей из азиатских стран, гастрономические привычки жителей европейской части России и нам просто необходимо внедрять региональную кухню в сферу гостеприимства. В этом вопросе нам крупно повезло, - в регионе широко развит ресторанный бизнес и у нас сложился своего рода симбиоз: мы помогаем друг другу развиваться.

Ведь если турист не накормлен, или ему не понравилась еда, - то и все остальное будет смазано. Особенно популярны у наших туристов блюда, приготовленные из региональных, локальных продуктов. Например: дальневосточная уха с камбалой, кальмаром и креветкой, скоблянка из трепанга, копченый кабан с уссурийской сливой, морская капуста с копченой сметаной и многое другое…».

Ведущий эксперт Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Антон Кудряков «фишкой» современных путешествий назвал ретро-поезда. Так, в составе ретропоезда на паровозной тяге «Рускеальский экспресс», — купейные вагоны, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе, оборудованное интерактивной системой для моментальной фотографии.

«Интерьеры ретропоезда «Рускеальский экспресс» позволяют туристу окунуться в прошлое, - они оформлены в стиле «Николаевского экспресса»: в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов, а проводники носят стилизованную форму, - рассказал г-н Кудряков.

В составе ретропоезда курсирует вагон первого класса, который состоит из четырех VIP-купе и лаунж-зоны. В каждом купе большой стол, уютные диваны и пуфики.

В конце 2020 года в Горном парке «Рускеала» был построен первый в современной России поворотный круг, который позволяет развернуть паровоз на 180 градусов, что значительно упрощает не только смену направления движения, но и заправку паровоза водой и другое обслуживание.

В 2022 году проект «Ожившая история. Рускеальский экспресс» отмечен премией Правительства РФ в области туризма. В 2023 г. мы ожидаем больший турпоток, поскольку уже очевидно, что рынок полностью переориентируется на внутренний туризм. Многие эксперты уверены, что именно поезда станут основным видом транспорта для всех типов туристов.

Также в этом году будут и дальше развиваться туристические железнодорожные маршруты по Кавказу и Байкалу. Такие маршруты пользуются повышенным спросом у самого массового типа железнодорожных туристов – семейных пар с детьми».

Также своими успешными примерами реализации комплексных программ и секретами эффективной реализации грантовых проектов поделились руководитель проектного офиса ОСИГ «Мастерская гостеприимства», руководитель проектного офиса РСТ, член ЭС комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» РСВ Юлия Железняк, заместитель директора АНО «Туристскоинформационный центр Амурской области Дарья Улько, руководитель отдела корпоративных продаж Курорта Красная Поляна Катерина Кклокова, представитель департамента маркетинга АО КАВКАЗ РФ Анна Наумова и др.

Фото 1: Участники практической сессии «В MICE мелочей не бывает» довольны итогами дискуссии

Фото 2: Бэлла Тарасова, руководитель комиссии по винному туризму Российского союза туриндустрии

Материалы о других практических сессиях в рамках программы «Территория MICE» на «Интурмаркете» читайте на нашем портале:

«MICE-стратегия территории: фокус на уникальность»

«MICE AWARD-2023: Эффективные стратегии участия»