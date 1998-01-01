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Завтра стартует весенняя серия Workshop «Турбизнес»

Традиционные профессиональные роуд-шоу пройдут в 17 крупнейших городах России, а также в семи городах СНГ

Сезон региональных мероприятий стартует 21 марта в Краснодаре и завершится 28 апреля в Баку.

Как отмечает руководитель отдела Wоrkshop медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «это уже 49-й сезон проведения деловых встреч. На нашем рынке нет другого такого организатора профессиональных мероприятий с таким опытом работы и такой широтой охвата регионов России!»

В течение полутора месяцев участники проедут более 20 тысяч километров и посетят крупнейшие регионы России - Юг, Северо-Запад, Поволжье, Урал и Западную Сибирь. А также две столицы России - Москву и Санкт-Петербург.

Этой весной на карте роуд-шоу «Турбизнес» сразу пять стран СНГ - Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. По просьбе туроператоров в конце апреля впервые будут проведены мероприятия в Самарканде и Ташкенте, ведь двухсторонний туризм между Россией и Узбекистаном растёт год от года.

Список участников весенних мероприятий охватывает все сектора туристического рынка - это ведущие туроператоры по выездному и внутреннему туризму, популярные отели, санатории, круизные компании, операторы по оздоровительному туризму, онлайн-сервисы, комитеты по туризму российских регионов.

География предложений внушительна - туры в Москву и Петербург, отдых в Крыму, Краснодарском крае, оздоровление на курортах Кавказских Минеральных Вод, туры в Турцию, Египет, ОАЭ, Кубу, Таиланд и другие страны.

В рамках весенней серии роуд-шоу будет проведено более 150 мастер-классов и презентаций, два десятка бизнес-завтраков, предваряющих воркшопы в каждом городе.

Как и все последние годы, главные акценты предложений будут сделаны на популярные направления российские направления - Москву, Петербург, Казань, Карелию, курорты Красной поляны и Черноморского побережья, Урал, Байкал и другие.

Календарь весенней серии Workshop «Турбизнес»:

21-24 марта Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Саратов

27-31 марта Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа

3-7 апреля Челябинск – Тюмень – Екатеринбург – Пермь – Ижевск

10-12 апреля Калининград – Минск

13 апреля Санкт-Петербург

14 апреля Москва

17-18 апреля Астана-Алматы

21 апреля Ереван

25-26 апреля Самарканд-Ташкент

28 апреля Баку

Подробная информация об участии в мероприятиях

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