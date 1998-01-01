|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 марта
Завтра стартует весенняя серия Workshop «Турбизнес»
Традиционные профессиональные роуд-шоу пройдут в 17 крупнейших городах России, а также в семи городах СНГ
Сезон региональных мероприятий стартует 21 марта в Краснодаре и завершится 28 апреля в Баку.
Как отмечает руководитель отдела Wоrkshop медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «это уже 49-й сезон проведения деловых встреч. На нашем рынке нет другого такого организатора профессиональных мероприятий с таким опытом работы и такой широтой охвата регионов России!»
В течение полутора месяцев участники проедут более 20 тысяч километров и посетят крупнейшие регионы России - Юг, Северо-Запад, Поволжье, Урал и Западную Сибирь. А также две столицы России - Москву и Санкт-Петербург.
Этой весной на карте роуд-шоу «Турбизнес» сразу пять стран СНГ - Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. По просьбе туроператоров в конце апреля впервые будут проведены мероприятия в Самарканде и Ташкенте, ведь двухсторонний туризм между Россией и Узбекистаном растёт год от года.
Список участников весенних мероприятий охватывает все сектора туристического рынка - это ведущие туроператоры по выездному и внутреннему туризму, популярные отели, санатории, круизные компании, операторы по оздоровительному туризму, онлайн-сервисы, комитеты по туризму российских регионов.
География предложений внушительна - туры в Москву и Петербург, отдых в Крыму, Краснодарском крае, оздоровление на курортах Кавказских Минеральных Вод, туры в Турцию, Египет, ОАЭ, Кубу, Таиланд и другие страны.
В рамках весенней серии роуд-шоу будет проведено более 150 мастер-классов и презентаций, два десятка бизнес-завтраков, предваряющих воркшопы в каждом городе.
Как и все последние годы, главные акценты предложений будут сделаны на популярные направления российские направления - Москву, Петербург, Казань, Карелию, курорты Красной поляны и Черноморского побережья, Урал, Байкал и другие.
Календарь весенней серии Workshop «Турбизнес»:
21-24 марта Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Саратов
27-31 марта Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа
3-7 апреля Челябинск – Тюмень – Екатеринбург – Пермь – Ижевск
10-12 апреля Калининград – Минск
13 апреля Санкт-Петербург
14 апреля Москва
17-18 апреля Астана-Алматы
21 апреля Ереван
25-26 апреля Самарканд-Ташкент
28 апреля Баку
Подробная информация об участии в мероприятиях
ДО ВСТРЕЧИ НА WОRKSHOP «ТУРБИЗНЕС» В ВАШИХ ГОРОДАХ!
ПРИХОДИТЕ - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО!
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72