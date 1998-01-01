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Санкт-Петербург на MITT-2023: Деловые соглашения и подготовка кадров

Северная столица является городом-партнером продолжающейся сегодня международной туристической выставки

Международная туристическая выставка MITT-2023 завершится завтра сегодня в московском «Крокус Экспо».

Петербург принимает участие в крупнейшем отраслевом мероприятии в статусе города-партнера и представляет свои лучшие предложения для всесезонных путешествий, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Петербург представлен в экспозиции тематическим стендом, где специалисты Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с представителями крупнейших туроператоров, отелей, объектов показа и отечественных систем бронирования рассказывают о разнообразных возможностях для путешествий в город на Неве.

Гости мероприятия знакомятся с новыми точками притяжения и современными маршрутами, узнают о предстоящих крупнейших культурных событиях и других аспектах сферы гостеприимства.

Ключевым событием стало подписание стратегического соглашения о партнерстве между Конгрессно-выставочным бюро и авиакомпанией Nordwind. Документ фиксирует договоренности о содействии в развитии и усилении турпотоков в Северную столицу на регулярных рейсах авиакомпании в 2023 году.

«Совместно с Комитетом по развитию туризма Петербурга мы согласовали стратегию взаимовыгодного сотрудничества с целью увеличения турпотока на рейсах нашей авиакомпании и организации совместных мероприятий. Зимой 2022-2023 года мы открыли три новых региональных направления – Саранск, Ярославль и Иваново. При этом впервые перелеты из Иваново и Ярославля в Санкт-Петербург стали выполняться на ежедневной основе.

Данная стратегия себя полностью оправдала, и уже летом 2023 года ожидается всплеск турпотока из этих городов в Северную столицу.

Во время летней навигации авиакомпания откроет прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском и увеличит частоту рейсов по уже существующим направлениям. Уверены, что возможность комфортных полетов станет отличным поводом совершить долгожданное путешествие в город на Неве», – сказал заместитель гендиректора Nordwind, коммерческий директор Антон Маттис.

Ожидается, что партнерство авиакомпании с Конгресс-бюро внесет большой вклад в увеличение количества проводимых в Петербурге деловых мероприятий и развитие отечественного рынка конгрессно-выставочных услуг.

Также вчера в рамках MITT-2023 прошло Всероссийское совещание по вопросам подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства в системе высшего образования.

В совещании приняла участие заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Нана Гвичия.

«В Северной столице сформирован крупный кластер образовательных и научных организаций индустрии туризма и гостеприимства. Он объединяет профильные классы школ, колледжи, вузы, которые сотрудничают с профессиональными ассоциациями и туристскими организациями – потенциальными работодателями для молодых специалистов. Таким образом в нашем городе созданы условия для осуществления концепции непрерывного обучения и образования в отрасли.

Более того, на базе Петербургского Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства запущены программы профессионального совершенствования сотрудников турфирм и отелей, экскурсоводов и музейных работников, которые участвуют в приеме гостей. Они разработаны с учетом потребностей рынка труда и запросов туристского сектора экономики Санкт Петербурга.

В общей сложности по этим программам уже прошли обучение около 600 представителей отрасли туризма», – отметила Нана Гвичия.

В продолжение деловой программы Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга заключил соглашение с Министерством экономического развития Ростовской области о сотрудничестве в сфере развития туризма. Документ подписали Нана Гвичия и министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Соглашение предусматривает сотрудничество двух регионов в том числе в вопросах обучения и повышения квалификации профессиональных кадров, а также в сфере маркетинга и взаимного продвижения продуктов индустрии гостеприимства.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга





