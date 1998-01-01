Новости MICE AWARD - «зеркало изменений» на MICE-карте России Презентация ведущей отечественной премии в области делового туризма состоялась в рамках прошедшего в столице Всероссийского Дня MICE

В рамках Всероссийского Дня MICE и программы «Территория MICE» на этой неделе в Москве состоялась презентация «MICE AWARD в 2023 году: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ», спикерами которой стали генеральный директор ИД «Турбизнес» - Иван Калашников, заместитель директора Департамента регионального развития ТПП РФ Елена Исхакова и президент Международного эногастрономического центра и вице-президент Всемирной организации винного туризма по Евразии, руководитель Комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман. На презентации было отмечено, что премия, которая будет вручаться в этом году уже в 14-й раз, является объективным «зеркалом» изменений на MICE-карте России и отражает тенденции рынка. «Это старейшая и единственная в своем роде награда, которая никогда не носила коммерческий характер, - подчеркнул Иван Калашников. –Трудно представить, что первые статуэтки были вручены уже в далеком 2010 году. Мы гордимся, что сегодня MICE AWARD – самая представительная награда на рынке, в этом году участие в ее соискании приняли 355 компаний из 48 регионов страны. Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет в начале декабря Санкт-Петербурге. Организатором ее выступит Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Также на презентации были озвучены и новые номинации для региональных авиаперевозчиков, объектов промышленного туризма, а также кейтеринговых компаний и ресторанных комплексов, предлагающих региональную кухню. В их числе: «Лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий», партнером которой стал Комитет по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии. Его руководитель, Леонид Гелибтерман выразил свое мнение, что создание такой номинации для делового туризма максимально востребовано. «Гуру в области гастрономии» добавил, что внимание к гастрономическому туризму сегодня достигло наивысшего уровня: «В регионах происходит настоящая гастрономическая революция. – Глобализация своим прессом «загоняет «любого человека, и он начинает искать выход: свои корни, традиции своего народа, аутентичную еду. С 2015 года в нашей стране стал развиваться гастрономический туризм и сегодня мы будем выбирать лучших из лучших. Наш комитет примет участие в номинировании, выработке критериев определения победителей и вручении наград». Финальное слово на сессии взяла заместитель директора Департамента регионального развития ТПП РФ Елена Исхакова. Она отметила, что Промышленная палата специализируется на проведении презентаций регионов, раскрытии их туристического потенциала. «За 10 лет у нас прошло уже более 60 таких мероприятий, а 13 апреля у нас запланирована презентация Самарской области. Наш слоган звучит: «В интересах бизнеса, во благо России» и поэтому я призываю к сотрудничеству, призываю всех принять участие в такой интересной и познавательной премии», - заключила эксперт. Учредители награды RBT&MA – журнал Business Travel (ИД «Турбизнес»), АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Партнерами Премии являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, Международная выставка «Интурмаркет».

На фото (слева направо): заместитель директора Департамента регионального развития ТПП РФ Елена Исхакова, президент Международного эногастрономического центра, руководитель Комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман, генеральный директор АНО «Проектный офис MICE» Наталья Евневич, генеральный директор медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников.





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