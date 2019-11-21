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17 марта
«Аэрофлот» и «Библио-глобус» подписали трехлетний контракт
За ближайшие три года авиакомпания планирует перевезти около девяти млн туристов «Библио-глобуса»
Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» и туроператор «Библио-глобус» подписали «трехлетний контракт на перевозки в составе турпродукта», сообщила пресс-служба авиакомпании. Церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.
В рамках сотрудничества "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Их количество и на каком именно направлении будет определять авиакомпания, пояснил ее представитель.
Как сообщается, полетная программа будет включать 60 направлений: 33 международных и 27 внутренних. На зарубежных линиях запланированы рейсы из Москвы в Бангкок, Пхукет, Гоа, Коломбо, Мале, Сейшелы, Дубай, а также в города Турции и Египта; из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов — в Турцию, Таиланд, Гоа. Основными внутренними турнаправлениями из столицы и регионов станут Сочи, Минеральные Воды и Петербург. Контрактом предусмотрено, что программа может меняться.
"На фоне изменений условий рынка авиаперевозок для российских авиакомпаний, связанных с ограничением доступа к высокодоходным глобальным рынкам, "Аэрофлот" диверсифицирует маршрутное предложение и ищет новые ниши.
В настоящий момент основным драйвером развития сети "Аэрофлота" становятся туристические направления", — отметил в этой связи первый замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. Сотрудничество с "Библио-глобусом", по его словам, также позволит максимально интенсивно использовать самолетный парк перевозчика.
Благодаря контракту компания получает от партнера гарантированную выручку за проданные места, пояснил представитель "Аэрофлота": часть мест оплачивается заранее по схеме авансирования. "Библио-глобус" платит фиксированную стоимость за каждое кресло. Для нас это выгодный контракт. Это десятки миллиардов рублей дополнительной гарантированной выручки в год", — сказал он.
Кроме того, по словам представителя, сотрудничество с "Библио-глобусом" позволит "сгладить неравномерный спрос на перевозки в течение года, усилить присутствие "Аэрофлота" на тех рынках, которые не являются привлекательными для наших пассажиров вне турпакета".
"Контракт действует три года с момента подписания. За это время планируем перевезти примерно 9 млн туристов. В этом году минимальное значение переданных "Библио-глобусу" мест составляет 2,6 млн человек.
Если брать прогнозируемый пассажиропоток "Аэрофлота" на 2023 год, то на долю туристов придется 12-15%", — добавил он.
Опыт работы с "Библио-глобусом" есть у "дочки" "Аэрофлота" — "России", напомнил представитель. Контракт между ними остается, но масштаб сотрудничества сократится, "в том числе потому, что у "России" сейчас меньше возможностей для полетов по международным линиям". "Россия" на своем флоте просто не может сформировать такое же предложение по зарубежным рейсам, как "Аэрофлот".
Напоминим, что "Библио-глобус" контролируется АО "Международный аэропорт "Шереметьево" — оператором одноименного аэропорта, базового для авиакомпаний группы "Аэрофлот".
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено авиакомпанией
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