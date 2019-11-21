Новости «Аэрофлот» и «Библио-глобус» подписали трехлетний контракт За ближайшие три года авиакомпания планирует перевезти около девяти млн туристов «Библио-глобуса»

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» и туроператор «Библио-глобус» подписали «трехлетний контракт на перевозки в составе турпродукта», сообщила пресс-служба авиакомпании. Церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT. В рамках сотрудничества "Аэрофлот" будет предоставлять туроператору блоки мест на своих рейсах. Их количество и на каком именно направлении будет определять авиакомпания, пояснил ее представитель. Как сообщается, полетная программа будет включать 60 направлений: 33 международных и 27 внутренних. На зарубежных линиях запланированы рейсы из Москвы в Бангкок, Пхукет, Гоа, Коломбо, Мале, Сейшелы, Дубай, а также в города Турции и Египта; из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов — в Турцию, Таиланд, Гоа. Основными внутренними турнаправлениями из столицы и регионов станут Сочи, Минеральные Воды и Петербург. Контрактом предусмотрено, что программа может меняться. "На фоне изменений условий рынка авиаперевозок для российских авиакомпаний, связанных с ограничением доступа к высокодоходным глобальным рынкам, "Аэрофлот" диверсифицирует маршрутное предложение и ищет новые ниши. В настоящий момент основным драйвером развития сети "Аэрофлота" становятся туристические направления", — отметил в этой связи первый замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. Сотрудничество с "Библио-глобусом", по его словам, также позволит максимально интенсивно использовать самолетный парк перевозчика. Благодаря контракту компания получает от партнера гарантированную выручку за проданные места, пояснил представитель "Аэрофлота": часть мест оплачивается заранее по схеме авансирования. "Библио-глобус" платит фиксированную стоимость за каждое кресло. Для нас это выгодный контракт. Это десятки миллиардов рублей дополнительной гарантированной выручки в год", — сказал он. Кроме того, по словам представителя, сотрудничество с "Библио-глобусом" позволит "сгладить неравномерный спрос на перевозки в течение года, усилить присутствие "Аэрофлота" на тех рынках, которые не являются привлекательными для наших пассажиров вне турпакета". "Контракт действует три года с момента подписания. За это время планируем перевезти примерно 9 млн туристов. В этом году минимальное значение переданных "Библио-глобусу" мест составляет 2,6 млн человек. Если брать прогнозируемый пассажиропоток "Аэрофлота" на 2023 год, то на долю туристов придется 12-15%", — добавил он. Опыт работы с "Библио-глобусом" есть у "дочки" "Аэрофлота" — "России", напомнил представитель. Контракт между ними остается, но масштаб сотрудничества сократится, "в том числе потому, что у "России" сейчас меньше возможностей для полетов по международным линиям". "Россия" на своем флоте просто не может сформировать такое же предложение по зарубежным рейсам, как "Аэрофлот". Напоминим, что "Библио-глобус" контролируется АО "Международный аэропорт "Шереметьево" — оператором одноименного аэропорта, базового для авиакомпаний группы "Аэрофлот". /TOURBUS.RU Фото предоставлено авиакомпанией



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