В столице представили новые грани арктического туризма

В рамках выставки «Интурмаркет 2023», состоявшейся на этой неделе, прошла большая презентация «Имандра и Мончегорск — новые направления арктического туризма», - сообщает наш специальный корреспондент.

В Мончегорске — небольшом (40 тыс. жителей) индустриальном городе в центре Кольского полуострова туризм начал развиваться сравнительно недавно, однако это направление уже вошло (наряду с Териберской, Хибинами и др.) в пятёрку самых популярных в Мурманской области — турпоток в 2022 г. составил более 45 тыс. чел.

Туристов здесь привлекают нетронутая северная природа — в частности, созданный в 1930 году для охраны северных оленей Лапландский заповедник - одна из крупнейших охраняемых природных зон Европы, самое большое на Кольском полуострове озеро Имандра (площадь — 876 кв км, глубина — до 67 м, более 140 островов) — Мончегорск имеет благоустроенный выход в его акваторию. Для дальнейшего развития самостоятельного туризма в прошлом году был создан специальный сайт Visit Imandra.

«Основные виды туристической активности в нашем крае, - рассказала глава АНО «Агентство развития Мончергорска Анна Фёдорова, - это прогулки на яхтах, лодках, снегоходах, виндсерфинг, вейкбординг, сапбодинг, каякинг, рыбалка и пешие походы».

Главное событие туристического календаря Мончегорска — фестиваль Imandra Fest, который состоится в июле-августе нынешнего года. В него, в частности, входят Sup Day — катание на сапах (желающие смогут обучиться и встать на доску за 1-2 занятия), Imandra Go — соревнование по скандинавской ходьбе, Imandra Viling Fest — создание стилизованного поселения викингов под открытым небом, а также Moncha Night Trail — единственный в своём роде ночной забег по пересечённой местности при свете северного сияния.

Особо выделяется X Waters Imandra — крупнейшая международная плавательная серия, рождённая в России (с 2020 года — чемпионат мира X-WATERS по плаванию на открытой воде). Участникам — температура воды даже летом редко превышает 18 градусов — предлагаются заплывы на дистанции в 1 км и 1 морскую милю, а также ультра-дистанция — 17 км: от центра Мончегорска до подножия Хибинских гор.

«Разумеется, развитие туристической отрасли подразумевает появление связанных с нею крупных инвестиционных проектов, - рассказал нам зам. директора АНО Агентство развития Мончегорска по направлению «Инвестиции» Александр Поленков, - и в нынешнем году из сорока осуществляемых в городе сорока инвестиционных проектов 14 связаны с туризмом».

Сегодня в Мончегорске всего 8 мест размещения общей вместимостью 3468 чел, и с дальнейшим развитием туристической отрасли дефицит гостиничных мест будет ощущаться всё острее, а поэтому одним из главных проектов является проектирование и строительство большого апарт-отеля уровня 4* у озера Лумболка (общий объём инвестиций — 360, 1 млн. руб, срок окупаемости — 5 лет).

Одна из характерных черт развития современного туризма — интерес к его гастрономической составляющей, сегодня в Мончегорске 3 ресторана предлагают блюда характерной арктической кухни. Но в планах — и строительство панорамного рыбного ресторана с аквариумом в парке им. Броцева (объём инвестиций — 51, 7 млн. руб., срок окупаемости 4, 5 года).

В окрестностях Мончегорска в настоящее время создаётся туристический кластер, главный ресурс которого — природные достопримечательности, которые станут доступными благодаря системе водных маршрутов и оборудованию стоянок.

В связи с этим особую важность приобретает проект создания крупного Центра водных видов спорта с мотелем и глэмпингом (общий объём инвестиций — 128, 1 млн. руб., срок окупаемости — 4, 5 года).

/TOURBUS.RU