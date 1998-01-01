Новости CМИ: Турция частично перестала обслуживать российские самолеты Туроператоры пока что не меняют планы по полетам в Турцию, Минтранс РФ также сохраняет спокойствие

Туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию из-за отказа местных властей обслуживать часть российских самолетов, но это решение может повлиять на спрос, сообщает Ассоциация туроператоров России. "По информации турецких СМИ, авиационные власти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолетов, входящих в санкционный список. Это лайнеры американского производства, а также борта, содержащие более 25% деталей, сделанных в США. Под запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты. В трех авиакомпаниях, чьи самолеты попали в список, заявили, что рейсы в Турцию выполняются в штатном режиме, а попавшие под санкции борта есть, чем заменить", — говорится в сообщении. Всего под санкции попали 44 самолета. В АТОР подчеркивают, что лайнеры такого типа очень мало используются для летних полетных программ на турецкие курорты. "Туроператоры, работающие по Турции, пока свои летние программы в эту страну не пересматривают. В компаниях подчеркивают, что, судя по списку самолетов, туроператорскую перевозку он затрагивает в наименьшей степени. Если решение и правда официально принято, оно повлияет скорее на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартерные программы", — отметили в ассоциации. Отчасти проблему может решить дозаправка в Сочи. В частности, по информации газеты "Коммерсантъ", уже в четверг рейс авиакомпании "Икар" из Стамбула сел в Сочи для дозаправки, а затем отправился в Москву. Рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с наземным обслуживанием самолетов нет, заявил между тем сегодня "Интерфаксу" представитель Минтранса РФ. "Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", — сказал представитель ведомства. Представитель "Аэрофлота" сообщил "Интерфаксу", что компания выполняет рейсы в Турцию по штатному расписанию. Другие авиакомпании не предоставили комментариев. По словам собеседника РБК в одной из российских авиакомпаний, нынешняя история аналогична ситуации с крупнейшим в Турции провайдером услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş. В феврале компания предупредила о рисках обслуживания более 170 импортных самолетов, принадлежащих авиакомпаниям из России, Белоруссии, Ирана, а также Роману Абрамовичу (его представитель сказал РБК, что у бизнесмена нет самолетов в Турции). Фигурирующие в списке оператора лайнеры попали под ограничения Минторга США, введенные весной 2022 года.

Теперь, сообщил собеседник РБК, одна из заправочных компаний Турции разослала письмо по электронной почте, что не будет заправлять самолеты российских компаний из перечня Минторга США. По словам источника, перевозчики вышли из ситуации. Как отмечают туроператоры-эксперты АТОР, "И без таких негативных новостей российские туристы осторожничают, предпочитая не покупать туры в Турцию на лето уже в марте. Объемы бронирования Турции на летний сезон у многих туроператоров сейчас и так на 30% меньше по сравнению с серединой марта прошлого года. В итоге странных запретов, расходящихся со словами правительства Турции о том, что страна не намерена вводить санкции против России, турецкое направление может потерять и дополнительную долю российских путешественников. К направлению может быть подорвано доверие: туристы решат, что страна слишком часто меняет свою позицию в отношении туристов из России, а авиасообщение с ней нестабильно". /TOURBUS.RU

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