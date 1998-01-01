Мозамбик ввел безвизовый режим для российских туристов

Правительство Мозамбика вводит безвизовый режим для туристов из 28 стран, включая Россию, сообщает министерство экономики и финансов республики, которое цитирует «Интерфакс».

Безвизовый режим позволит иностранным туристам находиться в стране 30 дней с возможностью продления еще на 60 дней.

Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до поездки и оплатить сбор за в размере $10.

Мозамбик – государство в Юго-Восточной Африке на побережье Индийского океана. Граничит в том числе с Танзанией, Зимбабве и ЮАР. В стране популярен пляжный отдых в сочетании с осмотром исторических достопримечательностей. Продаются также комбинированные туры с посещением соседних стран.

Ожидать значительного роста турпотока в Мозамбик после введения там безвизового режима для россиян не стоит в связи с невысокой востребованностью этого направления на рынке. К тому же, в стране сейчас неспокойная политическая обстановка, сообщила эксперт по направлению компании ITM Group Надежда Бондарева, которую цитирует RTN.

Тем не менее, туроператор предлагает посещение страны в составе комбинированных туров в Африку.

«Несмотря на непростую ситуацию в стране, мы предлагаем комбинированные программы, в которых поездка в Мозамбик будет сочетаться с отдыхом в соседних странах: Замбии, Замбезии, Ботсване и ЮАР.

Пожалуй, самым популярным может стать маршрут «Водопад Виктория + Мозамбик», а также программы с посещением Крюгер-парка. Этому способствует и удобная авиаперевозка Эфиопских авиалиний «Москва – Аддис-Абеба – Виктория/Мапута (Мозамбик) – Аддис Абеба – Москва», – рассказала Бондарева.

Она добавила, что в Мозамбике хорошие условия для пляжного отдыха – на побережье есть отличные отели уровня пятизвездочного Anantara Bazaruto. У туристов популярны снорклинг и дайвинг, наблюдение за миграцией китов и дюгонями – морскими коровами.

«Вряд ли можно прогнозировать значительное увеличение турпотока в страну, но в целом интерес к Африке растет. Это мы видим на примере наших авторских туров в ЮАР – на майский заезд у нас осталось всего несколько мест», – добавила эксперт.

/TOURBUS.RU