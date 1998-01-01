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17 марта
Мозамбик ввел безвизовый режим для российских туристов
Восточноафриканская страна привлекает туристов своими пляжами на берегу Индийского океана
Правительство Мозамбика вводит безвизовый режим для туристов из 28 стран, включая Россию, сообщает министерство экономики и финансов республики, которое цитирует «Интерфакс».
Безвизовый режим позволит иностранным туристам находиться в стране 30 дней с возможностью продления еще на 60 дней.
Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до поездки и оплатить сбор за в размере $10.
Мозамбик – государство в Юго-Восточной Африке на побережье Индийского океана. Граничит в том числе с Танзанией, Зимбабве и ЮАР. В стране популярен пляжный отдых в сочетании с осмотром исторических достопримечательностей. Продаются также комбинированные туры с посещением соседних стран.
Ожидать значительного роста турпотока в Мозамбик после введения там безвизового режима для россиян не стоит в связи с невысокой востребованностью этого направления на рынке. К тому же, в стране сейчас неспокойная политическая обстановка, сообщила эксперт по направлению компании ITM Group Надежда Бондарева, которую цитирует RTN.
Тем не менее, туроператор предлагает посещение страны в составе комбинированных туров в Африку.
«Несмотря на непростую ситуацию в стране, мы предлагаем комбинированные программы, в которых поездка в Мозамбик будет сочетаться с отдыхом в соседних странах: Замбии, Замбезии, Ботсване и ЮАР.
Пожалуй, самым популярным может стать маршрут «Водопад Виктория + Мозамбик», а также программы с посещением Крюгер-парка. Этому способствует и удобная авиаперевозка Эфиопских авиалиний «Москва – Аддис-Абеба – Виктория/Мапута (Мозамбик) – Аддис Абеба – Москва», – рассказала Бондарева.
Она добавила, что в Мозамбике хорошие условия для пляжного отдыха – на побережье есть отличные отели уровня пятизвездочного Anantara Bazaruto. У туристов популярны снорклинг и дайвинг, наблюдение за миграцией китов и дюгонями – морскими коровами.
«Вряд ли можно прогнозировать значительное увеличение турпотока в страну, но в целом интерес к Африке растет. Это мы видим на примере наших авторских туров в ЮАР – на майский заезд у нас осталось всего несколько мест», – добавила эксперт.
/TOURBUS.RU
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