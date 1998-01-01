Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: В этом году россияне совершат 65 млн турпоездок по стране

Правительство России ожидает в 2023 году увеличения числа турпоездок по России до 65 млн, в 2022 году она составило 62,5 млн, сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на все вызовы, экономика туризма растет. За 2022 год число граждан, воспользовавшихся коллективными средствами размещения, выросло на 8% по сравнению с 2021 годом и составило порядка 62,5 млн человек. В этом году, согласно прогнозу, ожидаем увеличение до 65 млн человек", — сказал он, выступая на открытии туристической выставки MITT в Москве.

По словам г-на Чернышенко, свои продукты и услуги на выставке представляют 57 регионов России. "Наша задача – обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа", — добавил он.

Спрос на туры по России в период с мая по октябрь вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а на зарубежные поездки снизился на 30%, сообщила в свою очередь в ходе выставки исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Мы наблюдаем две противоположные тенденции. По акциям раннего бронирования внутри страны предложений уже нет. И спрос на летний отдых, на период с мая по октябрь, выше на 30% чем в прошлом году. В то же время в выездном туризме по сравнению с прошлым годом мы видим существенное снижение спроса на летний отдых на 30%%, — рассказала она, выступая на конференции в рамках MITT.

"В прошлом году в этот период туристы переживали в определенной степени шок, поэтому уровень продаж был совсем низкий. И если бы не программа кешбэка, то картина была бы вообще другой", — подчеркнула эксперт.

По словам Майи Ломидзе, позитивная динамика на внутрироссийских направлениях может привести к дефициту мест на популярных направлениях. Прежде всего, речь идет о Краснодарском крае и курортах Черного моря, Ставрополье, Карелии, Байкале, Алтае.

Среди внутрироссийских направлений сейчас высоким спросом пользуются Сочи, на втором месте Анапа и Геленджик, третье- Ставропольский край, за ним Северный Кавказ и Калининград, - добавила эксперт.

Российские туристы в 2023 году стали больше тратить на турпоездки и по России, и за рубеж, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператоров.

"В 2023 году мы видим увеличение расходов на поездки как внутри страны, так и за рубеж. Не потому, что туристы готовы потратить последнее, лишь бы отдохнуть, а потому что произошло повышение цен на отдых во всех сегментах. В разном диапазоне – от 5 до 15%, в некоторых случаях до 30%, но это автоматически привело к увеличению среднего чека и расходов потребителей", — рассказала она.

/TOURBUS.RU