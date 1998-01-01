Эксперты рассказали об уникальных возможностях для развития делового туризма в регионах России

Всероссийский День MICE, организованный АНО «Проектный офис MICE», прошел 14 марта в рамках международной выставки «Интурмаркет 2023».

Программа дискусионно-образовательных мероприятий состояла из трех больших блоков- «Территория MICE», «Территория Инвестиции» и «Территория Кадры». В многочисленных дискуссиях и экспертных сессиях приняли участие ведущие эксперты в области делового туризма и сферы гостеприимства, руководители региональных туристических администраций, преподаватели профильных ВУЗов.

В рамках программы «Территория MICE» состоялась экспертная сессия «MICE-стратегия территории: фокус на уникальность» Ведущая мероприятия, представитель Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда отметила, что главные темы сессии направлены на выявление уникальных туристических возможностей региона, так называемого «Культурного кода» территории, - сегодня они становятся важным фактором при выборе направлений для проведения деловых мероприятий.

Первым слово взяла Инна Матвеева, менеджер управления по развитию делового туризма АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» - она прокомментировала ситуацию с грантовой программой поддержки проведения деловых мероприятий.

В прошлом году в АНО «забросили свой первый пробный шар», получив 173 заявки на проведение мероприятий в столице. Из них было одобрено 61 мероприятие, на которые было выделено 415 млн. рублей.

Причем разброс грантовой помощи был огромным: от 45 тыс. до 10 млн рублей.

Представитель Комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев представил свой регион, как довольно «молодой» для делового туризма.

Как отметил Денис, «В Мурманской области всегда есть что посмотреть, это одно из самых лучших направлений для путешествий по нашей стране, что доказывает один только факт: ежегодно к нам приезжает более 1.5 млн. туристов. Один из весомых аргументов посетить Мурманск – это столица Арктики. И крайний Север совсем не где-то на краю Света, а в двух с половиной часах лета от Москвы.

Одним из самых популярных мест на севере России стал поселок Териберка. Места в его окрестностях настолько удивительны, и хотя бы раз в жизни здесь должен побывать каждый. Фотоохота на китов, крабовые сафари, подледные туры – это лишь малая часть того, что может предложить регион».

Дарья Яркова, заместитель директора АНО «Агентство развития Мончегорска», представила свой моногород, в котором проживает всего 40 тыс. человек.

«Комплексный системный подход к развитию туризма на территории Мончегорского округа – одна из главных составляющих успеха, - отметила она. - Так, уже ежегодно в Мончегорске проводится Imandra Viking Fest, который стал визитной карточкой не только города металлургов, но и всего Заполярья.

Большое количество туристов едет на фестиваль специально для того, чтобы увидеть бои викингов и шоу костюмов».

Начальник Управления социальных и благотворительных программ ПАО «ГМК «Норильский никель» Ирина Жуйкова отметила, что, они горно - металлургическая компания, но большое внимание здесь уделяют развитию туристической инфраструктуры городов, в которых расположены компании: «Мы понимаем, что такой широкий и привлекательный для бизнеса пласт, как туризм, - не может развиваться без нас и делаем все, чтобы развивать близлежащие территории, делая их туристически привлекательными».

Очень эмоционально представила возможности своего региона Директор офиса информации и маркетинга АО «Корпорация развития Республики Крым» Елена Юрченко.

По словам эксперта, Крым до сих пор многие воспринимают как исключительно пляжный отдых. «Но, несмотря на небольшую территорию мы можем предложить туристам намного больше возможностей, в том числе и внесезонных. В постковидный период наибольшую популярность приобрела тема лечебно - оздоровительного туризма и наряду с классическими санаториями у нас стали вырастать совершенно новые локации, предлагающие инновационные программы по реабилитации, очищению организма.

Возникают и новые предложения для тех, кто хочет впечатлений для глаз и души: это и концерты симфонической музыки в мраморной пещере, и лавандовые поля, и цветущая магнолия. Растут и развиваются новые курорты. Более ста объектов размещения прекрасно подходят под различные MICE мероприятия. Более того, у нас появилось и много интересных, совершенно оригинальных локаций, - например, долина Привидений и «пещерные номера», - рассказала эксперт.

Заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия - Марина Жулина отметила, что для MICE мероприятий в Саранске есть много предложений: «В Мордовии огромное количество красивейших мест, знаковые туристические объекты и уникальные традиции, о которых должно узнать как можно больше людей.

Безусловно, главной привлекательностью, «фишкой» региона является ее местный фольклор.

В регионе также реализуются программы по развитию промышленного, сельского, студенческого туризма. Мы прекрасно подходим под формат выходного дня для искушенных туристов, с потребностью узнавать что – то новое и интересное. Путешествовать по Мордовии - атмосферно, недорого, сервисно и качественно!»

Коммерческий директор Всесезонного курорта «Охта Парк», расположенного в Ленинградской области, Денис Завазальский уверен, что в настоящий момент MICE-рынок в нашей стране сильно трансформируется и всем приходится адаптироваться под эти новые реалии.

«Рынок стал другим и нам приходится придумывать дополнительные продукты, находить новые направления в своей работе. Люди приезжают не только поработать, но и «перезагрузиться»: отдохнуть от суеты, набраться сил для дальнейшей работы. Берут с собой свои семьи, детей. Основной акцент мы сделали на всесезонных спортивных активностях», - отметил он.

Наконец, директор ГБУ «ТИЦ Самара Анна Рабинович рассказала об уникальности Самарской области и привлекательности Самары, и, прежде всего, ее удачного географическою положения – всего лишь 1.5 часа лету от Москвы.

Она отметила, что с каждым годом номерной фонд города увеличивается. Вводятся новые объекты размещения, развиваются спортивные объекты, также подходящие под MICE-мероприятия.

«Надо добавить, что Самара — отличный вариант для поездки на выходные. В старом городе сохранилось немало купеческих особняков и зданий советского периода с интереснейшими историями и легендами.

Стоит посетить многочисленные музеи, памятники и театры, прогуляться по набережной и, конечно, дойти до одной из самых известных самарских достопримечательностей - Жигулевского пивоваренного завода, на который можно заказать экскурсию.

В Самарской области есть приоритетные направления развития туризма, - это экологический, культурно-познавательный, медицинский, событийный и, конечно, деловой. Безусловно, наш главный ресурс для развития отрасли туризма – река Волга.

Экологический туризм очень перспективен, потому что на территории области несколько особо охраняемых природных территорий – особенно хочется отметить территорию «Самарской Луки», где организованы экологические тропы и маршруты», - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU

На фото:

Модератор сессии, представитель Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда.

Представитель Комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Директор офиса информации и маркетинга АО «Корпорация развития Республики Крым» Елена Юрченко.











