Новости Куда поедут российские туристы в мае и летом? Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе выставки MITT рассказала о тенденциях наступающего сезона

Как рассказала сегодня в своем выступлении на выставке MITT-2023 исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, в 2023 году на рынок организованного туризма в России будут влиять несколько важных тенденций. Одна из них касается глубины продаж турпакетов. В этом году туроператоры особо отмечают разнонаправленную динамику глубины продаж туров. Обеспеченные туристы уверенно бронируют заранее отели высокого уровня – как в России, так и по зарубежным странам. В то же время массовый (средний и бюджетный) сегмент перешел к тактике бронирования ближе к дате вылета: глубина продаж совсем небольшая – 7-14 дней. Это влияет на картину продаж, она часто меняется. В начале весны 2023 года у туроператоров вырос спрос как на туры за рубеж, так и на туры по России, причем по зарубежью это в большей степени объясняется и эффектом низкой базы (в марте 2022 года по множеству направлений отсутствовала авиаперевозка, а рынок был в растерянности). Но в то же время из-за небольшой глубины продаж в середине марта объем бронирований майских праздников в целом по рынку пока еще незначительно отстает от прошлогодних объемов на те же даты. По итогам майских выходных, тем не менее, ожидается значимый прирост объемов продаж. По словам исполнительного директора АТОР, ТОП-5 наиболее популярных у россиян направлений для отдыха на майские праздники 2023 года, ранжированный по количеству текущих бронирований на 15 марта таков: ОАЭ, Турция, Россия, Египет, Таиланд. По данным туроператоров, на сегодняшний день дефицита мест на майские праздники пока нет: практически все варианты как в России, так и за рубежом, кроме некоторых люксовых номеров VIP-сегмента доступны к подтверждению. По сравнению с прошлым годом средние цены на туры в качественные отели ОАЭ на период майских праздников остались приблизительно на том же уровне, Египет подорожал на 15%, Турция – на 30%, Таиланд – нельзя сравнить (был де-факто закрыт), Россия показывает рост на 12-15%. По оценкам аналитиков АТОР, которые привела Майя Ломидзе, из-за снизившейся глубины продаж (в особенности серьезно – по зарубежным направлениям) и выросших цен (в большей степени – на зарубежные поездки) в середине марта туроператорский рынок наблюдает диспаритет в динамике объемов бронирования летнего сезона по сравнению с серединой марта 2022 года. Туристы гораздо увереннее бронируют сейчас Россию на лето. Так, к середине марта 2023 года на летний сезон (май – октябрь), по агрегированным данным туроператоров, по России забронировано уже на 30% больше туров, чем на ту же дату годом ранее. В то же время, объем бронирований всех зарубежных направлений на даты с мая по октябрь в совокупности сейчас ниже на 10-25%, чем год назад. По данным АТОР, ТОП-5 направлений, которые сейчас бронируют организованные туристы на летний сезон (с мая по октябрь, по убыванию объема бронирований) выглядит так: Россия, Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет. Показательно, что Россия в 2023 году опережает Турцию не только по общему количеству поездок (что было всегда) но и по количеству бронирований у туроператоров (эта тенденция наблюдается только второй год подряд). По предварительным оценкам, Россия и Турция совокупно займут около 80% всех летних бронирований, то есть фактически поделят лето между собой. Внутри самой России наиболее бронируемыми направлениями на летний сезон 2023 года сейчас являются (по убыванию объема заявок): Большой Сочи, Анапа и Геленджик, Кавказские Минеральные воды, Северный Кавказ, Калининград. /TOURBUS.RU Фото: АТОР

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