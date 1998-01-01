Илья Уманский: «На рынке - колоссальный дефицит мест и предложения»

Спрос на летний отдых в России у туроператоров сейчас выше, чем годом ранее, но итоги года могут повторить прошлогодний результат, так как для заметного роста объемов на российских курортах не хватает мест размещения туристов, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

"Как отмечают туроператоры, первые два месяца продаж в этом году внушают оптимизм. Некоторые направления выросли на 50%, в среднем рост продаж составляет 10-20%. Но есть и факторы, сдерживающие рост. Это отмена программы туристического кешбэка.

Кроме того, завершился перенос спроса с зарубежных направлений на внутренние, который наблюдался на рынке последние два года.

Но главная проблема – нехватка объектов размещения, особенно на популярных курортах", — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, из-за дефицита мест значительный рос объемов во внутреннем туризме невозможен.

"Очевидно, что все средства размещения будут в сезон загружены под 100%. На рынке колоссальный дефицит мест и предложения, потенциал роста здесь очень небольшой, это буквально доли процента. Весь потенциал скрыт в каких-то новых продуктах, направлениях, так называемых авторских турах. Но в общем объеме это ничтожная доля", — заявил президент РСТ Илья Уманский.

По его мнению, есть еще возможность роста в межсезонье, но если последние два года отрасль имела мощную поддержку в виде кэшбэка, то сейчас она ее лишилась.

"Правда, мы не оставляем попыток вернуть эту нужную для внутреннего туризма меру, у нас есть некоторые идеи. С другой стороны, нехватку кэшбэка отыгрывают высокий курс рубля и сильно возросшие цены на зарубежные поездки, прежде всего, в Турцию.

Не исключено, что это простимулирует внутренний спрос, в том числе, в межсезонье", — сказал г-н Уманский.

По прогнозам экспертов, спрос на туры по России может также вырасти, если откроются аэропорты на юге России.

Как отмечает пресс-служба союза, в ходе организованного РСТ Пятого конгресса турагентств, прошедшего 11-12 марта, турагентства также дали свой прогноз на летний сезон для внутреннего туризма.

"Примерно 60% турагентств ожидают, что летний сезон по России в этом году пройдет лучше, чем в прошлом, 30% – что на уровне 2022-го и всего 10% считают, что он будет хуже сезона-2022", — говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году в России было совершено 62 млн туристических поездок.

Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сочи, в летнем сезоне 2023 года туристов на курорте будут принимать 2633 объекта размещения с номерным фондом 86 557 комнат (182,5 тыс. мест).

Среди них 59 пансионатов с лечением на почти 27 тыс. мест, 178 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха на 36,7 тыс. мест, 2,4 тыс. малых отелей и гостевых домов, 5 детских оздоровительных лагерей.