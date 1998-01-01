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Эксперты туриндустрии рассказали, как получить субсидии и гранты

Использование мер господдержки для развития туристических проектов обсудили вчера на выставке «Интурмаркет»

В заключительный день международной туристской выставки «Интурмаркет-2023» состоялась обучающая кейс-сессия «Капитал на потенциал: финансовые механизмы развития для туристической отрасли», организованная петербургским Конгрессно-выставочным бюро совместно с Проектным офисом индустрии организации мероприятий, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Встреча была посвящена практике применения финансовых инструментов государственной поддержки, а именно инвестиций в виде грантов, субсидий и субвенций – как федеральных, так и региональных.

Ведущие эксперты ивент-индустрии рассказали о существующих программах и нюансах, на которые необходимо обратить внимание при заполнении конкурсной заявки, а также поделились опытом, как пополнить портфолио компании-организатора успешно выполненным госзаказом.

Влияние грантовой поддержки на появление новых проектов событийного туризма отметила Наталья Аксенова, руководитель дирекции развития, маркетинга и PR фонда «Ульяновск – культурная столица».

Она отметила, что сегодня организаторы мероприятий в многообразии существующих грантовых возможностей могут подобрать программу, идеально подходящую под профиль своего события. За новостями и обновлениями в этой сфере профессионалы могут следить на специализированных интернет-порталах и каналах в соцсетях.

Северная столица как признанный российский лидер в сфере делового туризма может поделиться опытом грамотного использования мер господдержки. О возможностях, предлагаемых представителям отрасли, рассказал генеральный директор петербургского Конгресс-бюро Сергей Азаренков. По его словам, социально-ориентированные некоммерческие организации, занимающиеся проведением деловых мероприятий, могут принять участие в конкурсе на субсидии, общий объем которых в 2023 году составит около 50 млн рублей.

«Кроме того, городские организаторы деловых мероприятий, представители площадок, объектов размещения и показа могут принять участие в партнерской программе, предлагаемой Конгрессно-выставочным бюро, и получить привилегии в виде рекламы на крупнейших деловых мероприятиях, увеличения количества клиентов, а также статус надежного контрагента.

А для лидеров различных профессиональных сообществ, которые хотят организовать в нашем городе отраслевые мероприятия, мы совместно с Комитетом по развитию туризма реализуем проект петербургских амбассадоров», – добавил Сергей Азаренков.

В ходе дискуссии участники сошлись во мнении, что для представителей отрасли особенно важно организовывать обучающие сессии, посвященные работе с грантовыми программами. Как рассказала Елена Юрченко, директор офиса информации и маркетинга Корпорации развития Республики Крым, пережить трудности пандемии и повысить конкурентоспособность бизнеса помогло принятое коллегами решение создания центра развития таких профессиональных компетенций.

«Могу с уверенностью заявить об эффективности проекта. Участники наших профессиональных курсов смогли грамотно подготовить конкурсную программу и выиграть гранты Ростуризма в 2022 году. Благодаря этому на полуострове появилось 11 новых модульных гостиниц, благоустроено 23 городских пляжа, а также реализованы инклюзивные проекты», – отметила она.

/TOURBUS.RU