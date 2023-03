Новости MITT-2023 начинает работу В этом году на 29-й международной туристической выставке, проходящей в залах «Крокус Экспо», представлены 24 страны и 57 регионов России

Сегодня в залах «Крокус Экспо» традиционно открывается Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023 (International Travel & Hospitality Show). В этом году мероприятие пройдет, как подчеркивают его организаторы, не только для профессионалов индустрии, но и для самих туристов. MITT в 29-й раз она соберет на единой площадке более 600 лидеров индустрии и отраслевых экспертов: делегации из различных стран мира и регионов России, туроператоров и турагентства, отельеров, представителей транспортных компаний, организаторов авторских туров и делового туризма, руководителей бизнеса, лидеров мнений и трэвел-блогеров. В этом году на MITT 2023 свой туристический потенциал раскроют 57 российских регионов. Среди них: Алтайский край, Калининградская область, Камчатский край, Краснодарский край, Республика Дагестан, Карелия, Крым, Татарстан и многие другие. Впервые на MITT расскажут о привлекательных для путешественника маршрутах и достопримечательностях в Республике Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Хакасии, а также в Томской области. Также участие примут три города федерального значения: Севастополь, Москва и Санкт-Петербург. Со своими возможностями для отдыха и национальным колоритом гостей выставки познакомят 24 страны: Индия, Турция, Кения, Куба, Венесуэла, Алжир, Малайзия, Танзания, Таиланд, Мьянма, Иран, Мадагаскар, Уганда, Шри-Ланка, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Абхазия и другие. Впервые в этом году выставка приглашает не только профессионалов отрасли, но и обычных туристов. Специально для них подготовлена обширная программа «День путешественника на МITT. Вместе открываем Россию и мир». 18 марта для всехлюбителей путешествий состоятся мастер-классы, выступления трэвел-блогеров, презентации туристических курортов и маршрутов: от популярных и классических до новых и необычных форматов. Об интересных турах и предложениях расскажут, в частности, представители Мурманской области, Чеченской Республики, Ханты- Мансийского автономного округа и других регионов России, а также международных направлений. В этом году экспозицию MITT дополнят новые разделы. К выставке присоединятся компании из гостинично-ресторанного бизнеса, владельцы глэмпингов, представители оздоровительного и медицинского туризма и создатели авторских туров. С помощью генерального партнёра выставки, Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), сформирован новый раздел HoReCa. В числе участников: Cronwell Hospitality Group, «Альянс Отели», Eruzo, UNISAW, PROFDISPLAY, «Золотые Ткачи», TravelLine, Check In, «Тотем», «Островок», «Эффект П», «Товеко». Появление на выставке новых разделов «Оздоровительный туризм» и «Авторские туры» обусловлено растущим спросом россиян на необычные направления и самостоятельные путешествия, а также на медицинский туризм внутри страны. Партнёром раздела является Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Из представителей этих видов туризма в MITT примут участие: PMD Hospitality, STL, Grand Krio, ГУП МЦ, санатории Татарстана, Белпрофсоюзкурорт и другие. Собственные стенды для MITT подготовили такие ведущие игроки рынка, как: Bronevik, МТС Travel, «Островок», «Суточно.ру», Bnovo, Check in, «Астория Гранде», «Донинтурфлот», TravelLine, «Сирена Трэвел», «Профкурорт», а также РЖД. Гостей выставки ожидает и насыщенная деловая программа, в рамках которой эксперты и лидеры рынка обсудят наиболее актуальные и острые проблемы отрасли. Ключевым событием программы станет Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства. Событие соберет руководителей туристических компаний, отелей, представителей власти. 15 марта первым мероприятием форума станет аналитическая сессия «Российский турист 2023». Главная тема мероприятия — российский турист в современных реалиях. C 16 по 18 марта пройдет бесплатная образовательная программа «MITT Академия» для турфирм, создателей авторских туров, музеев и других объектов показа. Ежедневные серии образовательных семинаров посвятят формированию и продвижению современного туристического продукта. Кроме того, в рамках деловой программы выставки состоятся сессии Федерации рестораторов и отельеров по отельному бизнесу в структуре гостеприимства, а также Всероссийское совещание по подготовке кадров для туризма и гостеприимства в сфере высшего образования, конференция по IT в туризме и гостеприимстве «MITT Digital», конференция «MITT MICE: ищем точки опоры» и конференция «Новые вызовы индустрии глэмпингов 2023». ВСТРЕТИТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕДИАХОЛДИНГА "ТУРБИЗНЕС" И ПОЛУЧИТЬ НАШИ ПОСЛЕДНИЕ ИЗДАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ В ДНИ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ НА СТЕНДЕ А-3023 (павильон 1, зал 4). /TOURBUS.RU

