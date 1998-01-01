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С начала года в Таиланде уже отдохнули почти 390 тыс. россиян

Наши туристы — на втором месте по турпотоку в королевство в январе-феврале

Россия заняла второе место по турпотоку в Таиланд в январе-феврале 2023 года, за два месяца в королевстве отдохнули почти 390 тыс. россиян, сообщили сегодня в управлении по туризму Таиланда (TAT).

При этом первое место по турпотоку в Таиланд в январе-феврале заняла Малайзия, откуда приехали 520,6 тыс. туристов. На втором месте Россия – 387,5 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров Южная Корея (324,1 тыс.). Т

Также в первую пятерку вошли Китай (245,8 тыс.) и Индия (198,9 тыс.).

Как и в январе, в феврале россияне остаются лидерами по турпотоку в Таиланд среди стран Европы. В последний месяц зимы страну посетили 184,9 тыс. граждан РФ. Второе место заняла Германия, откуда приехали 75 тыс. туристов. В феврале она обогнала Великобританию, которая опустилась на четвертое место (73,1 тыс.).

Третье место заняла Франция (74,7 тыс.). Первую пятерку замыкает Швеция (25,7 тыс.).

В 2022 году страну посетили всего 435 тыс. россиян. При этом в нынешнем году, по данным экспертов, Таиланд ставит своей целью восстановить объемы российского турпотока до 60-65%, приняв в 2023 году не менее 1 млн россиян

В 2023 году власти Таиланда прогнозируют общий турпоток на уровне 25 млн человек, это более чем две трети от числа туристов, посетивших королевство в допандемийном 2019 году. Доходы отрасли по итогам года должны составить более $150 млрд.

Ранее мы сообщали, что, по информации аналитиков МТС Travel, таиланд стал лидером по числу длительных поездок (более 30 дней) этой зимой у российских туристов. За сезон число путешественников из России в королевстве выросло более чем в два раза в сравнении с прошлым годом

С учетом всех стран мира в Таиланде перезимовал каждый десятый турист, оставшись там в среднем на один месяц. Если рассматривать только поездки в дальнее зарубежье, то на него приходится почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года.

/TOURBUS.RU

Фото: gettyimages.com

