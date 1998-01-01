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Cовет Федерации одобрил закон о туризме в заповедниках и нацпарках

Закон вступит в силу с первого сентября этого года

Сегодня Совет Федерации на своем заседании одобрил закон о рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), он вступит в силу 1 сентября, - сообщает «Интерфакс».

Закон нацелен на то, чтобы заложить единые основы правового регулирования организации туризма в границах заповедников и национальных парков.

В частности, вводятся основные критерии такого туризма. Среди них — сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, естественных экосистем, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки (максимального количества посетителей) и режима особой охраны, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, сохранение объектов культурного наследия, а также обеспечение безопасности туризма.

Закон запрещает изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования. Кроме того, в таких зонах запрещено строительство жилых домов, но разрешается создание объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.

Также предусматривается обязательное согласование плана рекреационной деятельности нацпарка с главой региона.

Для привлечения инвестиций в развитие туристической инфраструктуры ООПТ предполагается заключение соглашений, сторонами которых выступят федеральный орган исполнительной власти и победитель торгов.

В них прописываются ключевые пункты: проведение мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде, соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной емкости и другие. Действие соглашения будет прекращено, в том числе в случае нарушения его условий.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента запрещается предоставление в аренду земельных участков в границах ООПТ федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.

Как сообщает сегодня РСТ, принятый закон о развитии туризма в заповедниках и национальных парках имеет без преувеличения революционное значение, так как закладывает основы правового регулирования туризма на заповедных территориях, считает глава комитета РСТ по экологическому туризму, директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Спрос на посещение заповедных мест растет с каждым годом, люди хотят видеть национальные парки, а у нас нет для этого необходимой правовой базы. Новый закон создает единые правила развития туризма на этих территориях. До сих пор таких правил не было вообще, каждый парк руководствовался своими соображениями», – пояснил он.

По словам г-на Непомнящего, закон принимался долго и непросто, так как природоохранное законодательство само по себе очень сложное. И тот вариант, который сейчас принят Госдумой, сильно отличается от первоначального. Он устраивает далеко не всех как в природоохранном, так и в бизнес-сообществе.

Но главное, что сделан первый шаг, достигнут принципиальный консенсус между национальными заповедниками, исполнительной властью и инвесторами, - уверен эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: pixabay.com





