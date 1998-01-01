Юлия Алчеева: «Необходимо что-то решать с фингарантиями»

Система финансового обеспечения ответственности туроператоров практически себя изжила и нуждается в скорейшем реформировании, считает заместитель директора филиала «Евроинс Туристическое Страхование» (ранее – ERV), глава рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева, - сообщает РСТ.

«Сегодня финансовые гарантии для крупных и средних туроператоров остаются безальтернативным инструментом и фактически с 2007 года заменяют лицензию на осуществление туроператорской деятельности. Но начало пандемии в 2020 году привело к существенному пересмотру подходов в этой сфере.

Страховщики принимают в этом деятельное участие, доносят свою позицию до Банка России, плотно работали с РСТ, «Турпомощью», Ростуризмом, а с этого года начали взаимодействие с Минэкономразвития», – сказала она на пленарном заседании в ходе прошедшего в столице в минувшие выходные Пятого конгресса турагентов.

Г-жа Алчеева напомнила о постановлении правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 «Особенности разрешительных режимов в сфере туризма. Список изменяющих документов», в котором установлено, что до 31 октября 2023 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности туроператора применяется в отношении всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма.

«Так вот 1 ноября ситуация усугубится, если действие документа не будет продлено либо не будут разработаны какие-либо альтернативные инструменты финансовых гарантий для туроператоров», – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что пандемия вместе с очевидными минусами продемонстрировала и серьезный плюс – на рынке остались только очень устойчивые компании, не случилось ни одного крупного и даже среднего банкротства.

«Это испытание турбизнес вынес достойно, доказав, что существующего объема фингарантий вполне достаточно, и в полной мере, как это предусмотрено законом №132, страховать ответственность туроператоров нет необходимости. Это излишняя нагрузка и на турбизнес, и на страховщиков. Сейчас страховой и банковский бизнес находятся под жесточайшим санкционным прессом, нет доступа к международному перестрахованию, перегружена Российская национальная перестраховочная компания.

Поэтому необходимо уже сейчас что-то решать с фингарантиями, нельзя допустить, чтобы мы пришли к октябрю без новых инструментов – это будет очень небезопасно. В январе ВСС уже обратился с этим вопросом в Минэкономразвития», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU