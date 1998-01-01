Новости На Алтае - «всё настоящее» В ходе выставки «Интурмаркет 2023» прошла большая презентация туристических возможностей Алтайского края

В первый день работы XVIII Международной туристической выставки «Интурмаркет» на площадке ЦВК «Экспоцентр» состоялась презентация под брендом «Алтайский край – всё настоящее!». Ее участниками стали региональные руководители и представители ряда туристических компаний Алтайского края, средств размещения и санаторно-курортных учреждений, общественного фонда по развитию археологического комплекса Денисова пещера и Алтайтурцентра. Открывая мероприятие, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых прокомментировал, что Алтайский край – по праву является одним из наиболее популярных субъектов Российской Федерации, где динамично развивается сфера туризма. “Ежегодно к нам едут сотни тысяч гостей. Так, в 2022 году регион принял свыше 2 млн. туристов и экскурсантов. По данным Национального туристического рейтинга наш край в 2022 году в очередной раз подтвердил туристическую привлекательность, войдя в топ-10 регионов-лидеров страны, - рассказал он. - Популярность региона связана с интенсивным развитием туристской индустрии, открытием новых маршрутов, проведением множества интересных событийных мероприятий, и конечно, уникальными возможностями для оздоровления и реабилитации. Основной турпоток, как правило, формируют жители соседних регионов: это Новосибирск, Томская область, Красноярский край… Санаторно - курортное лечение очень популярно у жителей северных регионов России. Лидером развития рекреации в Алтайском крае традиционно является город-курорт мирового значения Белокуриха. Алтай щедро одарила природа, здесь все настоящее – эмоции, впечатления, здоровье, история. И люди стремятся на Алтай, чтобы, прежде всего, ощутить чистоту его воздуха, насладиться природой, познакомиться с уникальными памятниками истории и археологии. Каждый найдет здесь свое: водник – реки, археолог – древние стоянки и пещеры, родители с детьми – комфорт и безопасность, гурман – вкусные блюда». Туроператоры региона, а среди них были представители «ЛБ ТУР», «АРГО» (этноглэмпинг «Алтайское кочевье»), «АлтайСибТур» и др., представили туристско-рекреационный потенциал Алтая, новые туры и маршруты, в том числе национальный туристический маршрут «Здравствуй, Алтай!», протяженностью 1 650 км. Участники презентации получили информацию о прямых перелетах из субъектов России на Алтай и логистике внутри региона, о средствах размещения, системах бронирования, а также об уникальных предложениях для туристического бизнеса. Большой интерес вызвала презентация археологического комплекса «Денисова пещера», где в 2008 году были найдены останки человека, возрастом 200 тыс. лет., а также гастрономическое «путешествие», в которое предлагают погрузиться в долине семейного отдыха «Алтайское холмогорье». Так, в меню местной Гастролаборатории новой алтайской кухни: теплые салаты из лопуха майского пихтовое суфле и суп таежный с крапивой и папоротником… По мнению директора АНО «Туристский информационный центр Алтайского края» Александры Томашевич, сегодня в тренде - событийный туризм. - В нашем регионе более 40 уникальных фестивалей и праздников, вызывающих неизменный интерес у туристов. Прежде всего, это такие брендовые события, как «Алтайская зимовка», - фестиваль, отрывающий туристический сезон. Зрелище, когда на незамерзающие озера на территории заказника «Лебединый» прилетают лебеди, - незабываемо. Также обязательно надо увидеть весеннее цветение маральника - в некоторых поселках Горного Алтая проходят «Праздники цветения». /TOURBUS.RU Фото: pixabay.com

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