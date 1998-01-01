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Выставка ITB Berlin-2023 прошла с «грузинским акцентом»

Впервые с 2019 года крупнейший мировой туристический форум вновь состоялся в "живом" формате

На прошлой неделе в Берлине с большим успехом прошла крупнейшая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность. В течение последних трех лет выставка проходила из-за эпидемии коронавируса в онлайн-режиме. Поэтому в этом году ее проведение в обычном «живом» формате и под девизом «Открыта для перемен» стало особенно знаменательным.

По словам организаторов, в этом году в ITB Berlin 2023 приняли участие рекордные 5500 экспонентов из 161 страны. За три рабочих дня в Берлине побывало в общей сложности 90.127 посетителей из 180 стран, в том числе 24 тысячи профессиональных международных покупателей. Выставка также привлекла значительное внимание средств массовой информации - на мероприятии присутствовали около трех тысяч представителей СМИ и 330 блогеров.

“За три дня берлинской выставки туристическая индустрия продемонстрировала невероятную уверенность в будущем, несмотря на сложную общую ситуацию и геополитические кризисы“, - отметил Дирк Хоффманн, управляющий директор выставочной компании Messe Berlin.

По его словам, «Личный контакт имеет решающее значение для турбизнеса и в этом году ITB Berlin стал доказательством жизненной необходимости встретиться лицом к лицу. Мы впечатлены возвращением выставки в качестве «живого» мероприятия и огромным откликом со стороны экспонентов и посетителей ”.

Берлинская выставка традиционно включала и обширную деловую программу - на 18 тематических сессиях 400 ведущих мировых экпертов туриндустриии приняли участие в общей сложности в двустах сессиях и обсудили самые актуальные темы развития туризма, включая цифровизацию, искусственный интеллект и нехватку квалифицированных кадров. В общей сложности 24 тысячи слушателей посетили лекции, круглые столы и панельные дискуссии в рамках выставки.

Отметим также, что официальной страной-хозяйкой берлинской выставки в этом году стала Грузия. Выставка открылась большим концертом грузинских артистов, а сам грузинский павильон разместился на площади в одну тысячу квадратных метров, где были представлены 80 компаний страны.

Наряду с Национальной администрацией туризма Грузии, в выставке также приняли участие мэрия Тбилиси, Департамент туризма и курортов Аджарии, туристические ассоциации и объединение аэропортов страны.

Как заявила, выступая на выставке, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. "Наша страна заняла место на карте мирового туризма благодаря своей безопасности, уникальности турпродуктов, доступности, и, конечно же, благодаря людям.

Наша центральная концепция на выставке ITB - "Бесконечное гостеприимство". У нас принято говорить, что гости — это дар божий, и туристов мы называем именно "гостями".

Как сообщили организаторы, следующая международная выставка ITB Berlin пройдет в немецкой столице с 5 по 7 марта 2024 года.

/TOURBUS.RU

Фото: Messe Berlin GmbH