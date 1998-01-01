Сергей Корнеев: «Мы быстро среагировали на кризис в сфере туризма»

Как рассказали нам в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, в ходе проходящей в Москве выставки «Интурмаркет - 2023» состоялось пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам развития индустрии гостеприимства.

Представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты сферы туризма и гостеприимства обсудили состояние дел и поделились своими планами по восстановлению и развитию отрасли на ближайшую перспективу.

Хорошую динамику отметил Дмитрий Вахруков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации. «Многие регионы уже ощутили прирост турпотока. Сфера туризма и гостеприимства начала догонять допандемийные показатели. Наш приоритет сегодня – доступные предложения для путешественников в достаточном количестве», – подчеркнул он.

Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, рассказал о разрабатываемых законодательных инициативах. Так, к публичному обсуждению готовится проект основного закона, определяющего базовые термины отрасли.

По его словам, для каждого региона нашей большой страны необходимо сформулировать свой стандарт деятельности, учитывающий культурные и национальные особенности конкретной территории.

Представители Петербурга как города, столкнувшегося за последние годы с большими вызовами в туристской отрасли, поделились своим опытом работы по поддержке сферы гостеприимства и восстановлению турпотока.

«Значительную часть гостей Северной столицы в допандемийные годы составляли иностранцы. В общем турпотоке 10,5 млн туристов 4,9 млн были из-за рубежа, но они давали около 60% оборота отрасли.

Мы быстро среагировали на кризис в сфере туризма и приняли необходимый комплекс мер поддержки отрасли – налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты – на региональном уровне.

Для индустрии гостеприимства были отменены земельный и имущественный налоги на 2020-2022 годы, введены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, предоставлена отмена либо отсрочка платежей по аренде государственного имущества. Выдаются субсидии некоммерческим организациям на проведение деловых мероприятий.

Также продолжается программа финансовой поддержки малых и средних предприятий Фондом содействия кредитования малого и среднего бизнеса Северной столицы.

Кроме того, программа развития школьного туризма «Юный путешественник Петербурга» позволила обеспечить в низкий сезон нагрузку для представителей сферы туризма, экскурсоводов и музеев.

Для привлечения гостей Комитет по развитию туризма, Конгрессно-выставочное бюро и Городское туристское информационное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства проводят комплексную информационную кампанию «Добро пожаловать в Санкт Петербург».

По сравнению с 2019 годом турпоток по количеству гостей восстановился на 77%. Однако для обеспечения полной загрузки инфраструктуры необходима еще большая работа», – рассказал Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба "Интурмаркет"