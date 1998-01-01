НСПК: Банкоматы на Кубе начали принимать карты «Мир»

Карты платежной системы "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Платёжная система "Мир" продолжает работать над международным приёмом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов.

В банкоматах всех местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир", — говорится в сообщении НСПК.

Работа над возможностью приема карт "Мир" в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается, отметили в пресс-службе.

О том, что НСПК прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта 2022 года заявлял генеральный директор компании Владимир Комлев.

По информации ТАСС, о возможности снять наличные песо по карте «Мир» в кубинском банкомате «сигнализирует» эмблема российской платежной системы на экране устройства. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате составляет 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию.

Журналисты федеральных агентств тестировали карты «Мир» в Гаване, снимая наличные песо в банкоматах государственных банков (на Кубе нет коммерческих банков). Доступна ли такая возможность на курортах Варадеро, Кайо-Коко и в других городах Кубы, пока неизвестно.

Как напоминает «Интерфакс», 15 сентября прошлого года OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК.

После предупреждения OFAC принимать карты "Мир" полностью или частично перестали банки Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Банк России после этих заявлений сообщал, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир", а также обсуждать альтернативные варианты оплаты для российских туристов за рубежом. Среди возможных схем — переводы по аналогу быстрых платежей.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Возможность приема карт также прорабатывалась также с Ираном, Египтом и Венесуэлой.

Отметим также, что как заявила ранее нашему порталу новый советник по туризму посольства Республики Куба в РФ г-жа Кристина Леон Изнага, ее цель на новом посту- «Полностью восстановить воздушное сообщение, чтобы достичь рекордного количества российских туристов, посетивших Кубу в объёме 160 тыс. туристов уже в этом году.

При этом необходимо и дальше поддерживать высокий уровень качества, чтобы туристы возвращались довольными и рекомендовали путешествия на Кубу».

/TOURBUS.RU