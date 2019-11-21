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Росавиация возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Южной Кореей и Саудовской Аравией/ Лоукостер Corendon Airlines откроет прямые рейсы в Анталью из Мурманска/ «Аэрофлот» полетит в Турцию из Самары, Нижнего Новгорода и Уфы

Росавиация возобновит ависообщение с Вьетнамом, Южной Кореей и Саудовской Аравией

Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Южной Кореей и Саудовской Аравией, говорится в докладе главы ведомства Александра Нерадько к итоговому заседанию коллегии Росавиации.

Помимо этого, будет вестись работа над открытием авиасообщения с Мьянмой, сказано в докладе (опубликован на сайте ведомства). С российскими авиакомпаниями "прорабатывается возможность" начала выполнения полетов в страны африканского континента: Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис.

Согласно докладу, по состоянию на март прямыми рейсами из РФ можно летать в 34 государства: Азербайджан, Алжир, Афганистан, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизию, Кубу, Кувейт, Лаос, на Мальдивы, в Монголию, ОАЭ, Оман, на Сейшелы, в Сербию, Сирию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмению, Турцию, Узбекистан, на Шри-Ланку и в Эфиопию.

Полеты в РФ выполняют 53 иностранные авиакомпании из 27 стран. Российские перевозчики летают в 22 государства, из них 14 выполняют пассажирские рейсы.

В 2023 году, как ожидается, российские авиакомпании перевезут 101,2 млн человек, говорится в докладе. Это соответствует прогнозу, озвученному ранее министром транспорта Виталием Савельевым.

Corendon Airlines откроет прямые рейсы в Анталью из Мурманска

Турецкий лоукостер Corendon Airlines с 4 мая откроет прямые рейсы в Анталью из Мурманска, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта города.

Полеты запланированы 1 раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800, время в пути составит шесть часов.

В пресс-службе уточнили, что воспользоваться услугами авиакомпании можно будет как в составе тура, так и приобрести билет отдельно.

«Аэрофлот» полетит в Турцию из Самары, Нижнего Новгорода и Уфы

«Аэрофлот» запускает программу прямых ежедневных перелётов в Анталью (Турция) из трёх регионов России. Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800 с 27 апреля из Самары и Нижнего Новгорода, с 28 апреля – из Уфы. Продажа билетов открыта, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее авиакомпания сообщала о том, что будет выполнять прямые регулярные полёты в Анталью из Екатеринбурга и Казани, а также из Новосибирска. Кроме того, в летнем сезонном расписании "Аэрофлот" продолжит прямые рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга.

При этом с 26 марта по 26 апреля рейсы Санкт-Петербург – Анталья – Санкт-Петербург под кодом SU будет выполнять а/к «Россия» (группа «Аэрофлот»).

«Благодаря прямым рейсам "Аэрофлота" из пунктов РФ к морскому побережью Турции у жителей российских регионов появится возможность путешествовать на популярный курорт без пересадок в Москве», - добавили в авиакомпании.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией

