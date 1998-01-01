Китай возобновляет выдачу туристических виз

Китай с 15 марта возобновляет выдачу туристических виз иностранным гражданам, сообщает консульская служба Министерства иностранных дел КНР, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

«Консульства Китая за границей возобновят выдачу всех категорий виз иностранцам, начиная со среды, 15 марта. Решение принято для дальнейшего облегчения пересечения границы», — говорится в сообщении, размещенном во вторник в сети WeChat.

Помимо возобновления оформления новых виз, будет разрешен въезд по визам, выданным до 28 марта 2020 года, у которых не истек срок действия.

«Новая визовая политика также позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань, пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга, Макао и стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в южные регионы страны», — отмечается в сообщении.

На сайтах посольств КНР некоторых стран мира, в том числе США и Франции, появились сообщения о возобновлении оформления виз иностранным гражданам. На сайте посольства КНР в России такой информации пока нет.

Между тем Генконсульство Китая в Хабаровске планирует начать выдачу виз для всех категорий иностранцев с 15 марта, сообщил "Интерфаксу" генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

В консульский округ генконсульства КНР в Хабаровске входят Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области, Республика Саха (Якутия).

Напомним, что Китай с 6 февраля снял ограничения на въезд и выезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Первые за почти три года туристические группы из России побывали в конце февраля в Китае, а китайские – в РФ.

В понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на поездки в Китай в России очень высок, так как с марта 2020 года туристы не могли попасть в эту страну из-за пандемии. Сейчас туроператоры получают много запросов на поездки, но пока не могут их удовлетворить, так как не возобновлены безвизовые групповые туристические обмены.

В то же время АТОР сообщает, что туроператорам уже активно поступают заявки на посещение Китая. Но о возобновлении турпотока говорить рано.

«Мы пока ожидаем информации о том, когда и как возобновится прием документов на визы в консульстве. Только после получения первой визы можно будет говорить о том, что туристический въезд в Китай возобновился», – говорит один из опрошенных представителей турбизнеса.

Напомним, что в 2019 году Китай принял 65,7 миллиона иностранных туристов.

/TOURBUS.RU

Фото: Piqsels.com

