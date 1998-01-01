Новости Завтра на «Интурмаркете» - Всероссийский День MICE Мероприятия в рамках Дня MICE будут посвящены деловому туризму как катализатору развития территорий, инвестициям в туротрасль и подготовке профессиональных кадров

Всероссийский День MICE пройдет завтра, 14 марта, в рамках международной выставки «Интурмаркет 2023» в Экспоцентре на Пресне. В программе дискусионно-образовательных мероприятий, которые пройдут в павильоне 8 Экспоцентра — три больших блока: «Территория MICE», «Территория Инвестиции» и «Территория Кадры». Посещение всех деловых мероприятий для профессионалов отрасли бесплатное. РЕГИСТРАЦИЯ на мероприятия ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ MICE» Главная тема: «Деловой туризм для развития территорий». 14 марта, 10:00-15:30, ЦВК “Экспоцентр”, павильон 8, зал «МОСКВА», зал 8.1. Крупнейшие мероприятия дают толчок для развития территорий. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Причём, именно в регионах сейчас уникальные преимущества – истинное гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации, готовность к исполнению пожеланий клиента. Все это даёт организаторам мероприятий простор фантазии при реализации проектов. В программе: 11:30 – 13:15 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «MICE-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИИ: ФОКУС НА УНИКАЛЬНОСТЬ» 13:30 – 14:45 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «В MICE МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ: ФАКТОРЫ «ЗАВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ БИЗНЕСА И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ/РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ» 14:45 – 15:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «MICE AWARD в 2023: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ» В рамках экспертных сессий будут обсуждаться следующие вопросы: - Культурный код территории как важный фактор при выборе дестинации для проведения делового события - Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий - Инициативы локальных игроков: инструменты для мотивации - Результаты заявочной кампании финансовой поддержки делового и молодежного туризма 2022 в Москве - Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий по развитию территорий - Промтуризм для MICE: уникальные идеи для мероприятий на пром.предприятиях - Кино&вино, тематические круизы и другие форматы для запоминающихся мероприятий - Северный Кавказ: горы возможностей для проведения событий - Гастрономия как фактор узнаваемости территории ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИИ» В ПРОГРАММЕ: ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «КАПИТАЛ НА ПОТЕНЦИАЛ: ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» 10:00–12:30 Павильон 8, зал «Санкт-Петербург» Инвестиции в виде грантов, субсидий и субвенций становится хорошей поддержкой для отрасли — как на федеральном, так и на региональном уровне. О том, где искать, как получить и как продолжить своё сотрудничество с госзаказчиком или грантодателем в дальнейшем — расскажут эксперты сессии. МОДЕРТОР: Наталья АКСЕНОВА, руководитель дирекции развития, маркетинга и PR, Фонд «Ульяновск — культурная столица» (Ульяновск, Россия) ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Инвестиции в развитие и продвижение туристской привлекательности региона; Программа финансовой поддержки организаторов деловых мероприятий как инструмент мотивации: синергетический эффект для отрасли, результаты поддержки, кейсы, выводы по результатам анализа. Госзакупки в туризме: что важно знать? Гранты: где искать, под какие мероприятия выделяют, как получить? Какие программы поддерживает грантодатель? Как выстроить долгосрочное сотрудничество с грантодателем? ВЫСТУПАЮЩИЕ: представитель Департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей АЗАРЕНКОВ, директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга»; Светлана МАЙЛАТОВА, эксперт компании-грантополучателя ООО «Трэвел Медиа», представитель отелей Outrigger Resorts&Hotels, City of Dreams Mediterranean по маркетингу и продажам, Москва; представитель Президентского Фонда культурных инициатив Елена ЮРЧЕНКО, директор офиса информации и маркетинга АО «Корпорация развития Республики Крым», Симферополь Наталья ЕВНЕВИЧ, председатель совета директоров, группа компаний «Конкорд» (Москва, Россия) ОРГАНИЗАТОРЫ: СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга», АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий» ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ КАДРЫ» МИТАП «ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ И ПОД ОТРАСЛЕВОЙ ЗАПРОС: СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКИХ КАДРОВ В РОССИИ» 10:.00–11:.30 Павильон 8, Зал «Москва» Отрасль туризма испытывает инфраструктурный драйв: инвесторы мотивированы, программы государственной поддержки запущены, региональные субсидии выделяются. Но инвестиции в туризм требует серьезных вложений в людей. Кадры решают, а люди едут только к людям, которым можно доверить самое драгоценное — отдых. На пороге разработки нового образовательного стандарта эксперты сферы профессионального образования и практики из отрасли обсуждают: Единые рамки профквалификации: как успевать за динамичным запросом отрасли; Кадровый резерв из студентов вуза: как выращивать и удерживать; Модельные системы подготовки кадров в регионах Модерация: Наталия БЕЛЯКОВА, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, руководитель рабочей группы по маркетингу территорий ЭС Комитета по туризму Государственной Думы РФ, тележурналист и ведущая Mediametrics, Москва Участники обсуждения: Елена ВАСИЛЬЕВА, и.о. Директора центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга, директор центра международных научных исследований и проектов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург; Ирина ГОНЧАРОВА, заместитель декана факультета гостеприимства, Президентская академия РАНХиГС, Москва; Артем МАЛЬГИН, проректор по развитию МГИМО, Москва; Ирина КАРНАУХОВА, генеральный директор компании «ДЕМЛИНК Атлас», Москва; и другие Эксперты: специалисты отрасли, члены Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» секция «Организаторы и операторы мероприятий» Организаторы: АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», ИОМ РАНХИГС при участии специализированной секции по развитию делового и событийного туризма РГ по маркетингу территорий ЭС Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

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