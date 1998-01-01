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13 марта
Завтра на «Интурмаркете» - Всероссийский День MICE
Мероприятия в рамках Дня MICE будут посвящены деловому туризму как катализатору развития территорий, инвестициям в туротрасль и подготовке профессиональных кадров
Всероссийский День MICE пройдет завтра, 14 марта, в рамках международной выставки «Интурмаркет 2023» в Экспоцентре на Пресне.
В программе дискусионно-образовательных мероприятий, которые пройдут в павильоне 8 Экспоцентра — три больших блока: «Территория MICE», «Территория Инвестиции» и «Территория Кадры».
Посещение всех деловых мероприятий для профессионалов отрасли бесплатное.
ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ MICE»
Главная тема: «Деловой туризм для развития территорий».
14 марта, 10:00-15:30, ЦВК “Экспоцентр”, павильон 8, зал «МОСКВА», зал 8.1.
Крупнейшие мероприятия дают толчок для развития территорий. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Причём, именно в регионах сейчас уникальные преимущества – истинное гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации, готовность к исполнению пожеланий клиента. Все это даёт организаторам мероприятий простор фантазии при реализации проектов.
В программе:
11:30 – 13:15 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «MICE-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИИ: ФОКУС НА УНИКАЛЬНОСТЬ»
13:30 – 14:45 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «В MICE МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ: ФАКТОРЫ «ЗАВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ БИЗНЕСА И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ/РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»
14:45 – 15:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «MICE AWARD в 2023: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ»
В рамках экспертных сессий будут обсуждаться следующие вопросы:
- Культурный код территории как важный фактор при выборе дестинации для проведения делового события
- Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий
- Инициативы локальных игроков: инструменты для мотивации
- Результаты заявочной кампании финансовой поддержки делового и молодежного туризма 2022 в Москве
- Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий по развитию территорий
- Промтуризм для MICE: уникальные идеи для мероприятий на пром.предприятиях
- Кино&вино, тематические круизы и другие форматы для запоминающихся мероприятий
- Северный Кавказ: горы возможностей для проведения событий
- Гастрономия как фактор узнаваемости территории
ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИИ»
В ПРОГРАММЕ:
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«КАПИТАЛ НА ПОТЕНЦИАЛ: ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
10:00–12:30
Павильон 8, зал «Санкт-Петербург»
Инвестиции в виде грантов, субсидий и субвенций становится хорошей поддержкой для отрасли — как на федеральном, так и на региональном уровне. О том, где искать, как получить и как продолжить своё сотрудничество с госзаказчиком или грантодателем в дальнейшем — расскажут эксперты сессии.
МОДЕРТОР:
Наталья АКСЕНОВА, руководитель дирекции развития, маркетинга и PR, Фонд «Ульяновск — культурная столица» (Ульяновск, Россия)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Инвестиции в развитие и продвижение туристской привлекательности региона;
Программа финансовой поддержки организаторов деловых мероприятий как инструмент мотивации: синергетический эффект для отрасли, результаты поддержки, кейсы, выводы по результатам анализа.
Госзакупки в туризме: что важно знать?
Гранты: где искать, под какие мероприятия выделяют, как получить? Какие программы поддерживает грантодатель?
Как выстроить долгосрочное сотрудничество с грантодателем?
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
представитель Департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации
Сергей АЗАРЕНКОВ, директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга»;
Светлана МАЙЛАТОВА, эксперт компании-грантополучателя ООО «Трэвел Медиа», представитель отелей Outrigger Resorts&Hotels, City of Dreams Mediterranean
по маркетингу и продажам, Москва;
представитель Президентского Фонда культурных инициатив
Елена ЮРЧЕНКО, директор офиса информации и маркетинга АО «Корпорация развития Республики Крым», Симферополь
Наталья ЕВНЕВИЧ, председатель совета директоров, группа компаний «Конкорд» (Москва, Россия)
ОРГАНИЗАТОРЫ:
СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга»,
АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий»
ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ КАДРЫ»
МИТАП «ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ И ПОД ОТРАСЛЕВОЙ ЗАПРОС: СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКИХ КАДРОВ В РОССИИ»
10:.00–11:.30
Павильон 8, Зал «Москва»
Отрасль туризма испытывает инфраструктурный драйв: инвесторы мотивированы, программы государственной поддержки запущены, региональные субсидии выделяются.
Но инвестиции в туризм требует серьезных вложений в людей. Кадры решают, а люди едут только к людям, которым можно доверить самое драгоценное — отдых.
На пороге разработки нового образовательного стандарта эксперты сферы профессионального образования и практики из отрасли обсуждают:
Единые рамки профквалификации: как успевать за динамичным запросом отрасли;
Кадровый резерв из студентов вуза: как выращивать и удерживать;
Модельные системы подготовки кадров в регионах
Модерация:
Наталия БЕЛЯКОВА, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, руководитель рабочей группы по маркетингу территорий ЭС Комитета по туризму Государственной Думы РФ, тележурналист и ведущая Mediametrics, Москва
Участники обсуждения:
Елена ВАСИЛЬЕВА, и.о. Директора центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга, директор центра международных научных исследований и проектов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург;
Ирина ГОНЧАРОВА, заместитель декана факультета гостеприимства, Президентская академия РАНХиГС, Москва;
Артем МАЛЬГИН, проректор по развитию МГИМО, Москва;
Ирина КАРНАУХОВА, генеральный директор компании «ДЕМЛИНК Атлас», Москва;
и другие
Эксперты: специалисты отрасли, члены Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» секция
«Организаторы и операторы мероприятий»
Организаторы:
АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий»,
ИОМ РАНХИГС при участии специализированной секции по развитию делового и событийного туризма
РГ по маркетингу территорий ЭС Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
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