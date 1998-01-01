Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
13 марта
Завтра на «Интурмаркете» - Всероссийский День MICE

Мероприятия в рамках Дня MICE будут посвящены деловому туризму как катализатору развития территорий, инвестициям в туротрасль и подготовке профессиональных кадров


 

Всероссийский День MICE пройдет завтра, 14 марта, в рамках международной выставки «Интурмаркет 2023» в Экспоцентре на Пресне.

В программе дискусионно-образовательных мероприятий, которые пройдут в павильоне 8 Экспоцентра — три больших блока: «Территория MICE», «Территория Инвестиции» и «Территория Кадры».

Посещение всех деловых мероприятий для профессионалов отрасли бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ на мероприятия

 

ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ MICE»

Главная тема: «Деловой туризм для развития территорий».

14 марта, 10:00-15:30, ЦВК “Экспоцентр”, павильон 8, зал «МОСКВА», зал 8.1.

 

Крупнейшие мероприятия дают толчок для развития территорий. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для проведения деловых и корпоративных мероприятий. Причём, именно в регионах сейчас уникальные преимущества – истинное гостеприимство, богатая история и культура, эксклюзивные локации, готовность к исполнению пожеланий клиента. Все это даёт организаторам мероприятий простор фантазии при реализации проектов.

 

В программе:

11:30 – 13:15 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «MICE-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИИ: ФОКУС НА УНИКАЛЬНОСТЬ»

13:30 – 14:45 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «В MICE МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ: ФАКТОРЫ «ЗАВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ БИЗНЕСА И ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ/РЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»

14:45 – 15:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «MICE AWARD в 2023: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ»

 

В рамках экспертных сессий будут обсуждаться следующие вопросы:

- Культурный код территории как важный фактор при выборе дестинации для проведения делового события

- Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий

- Инициативы локальных игроков: инструменты для мотивации

- Результаты заявочной кампании финансовой поддержки делового и молодежного туризма 2022 в Москве

- Совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий по развитию территорий

- Промтуризм для MICE: уникальные идеи для мероприятий на пром.предприятиях

- Кино&вино, тематические круизы и другие форматы для запоминающихся мероприятий

- Северный Кавказ: горы возможностей для проведения событий

- Гастрономия как фактор узнаваемости территории

 

ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИИ»

В ПРОГРАММЕ:

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

«КАПИТАЛ НА ПОТЕНЦИАЛ: ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

10:00–12:30

Павильон 8, зал «Санкт-Петербург»

 

Инвестиции в виде грантов, субсидий и субвенций становится хорошей поддержкой для отрасли — как на федеральном, так и на региональном уровне. О том, где искать, как получить и как продолжить своё сотрудничество с госзаказчиком или грантодателем в дальнейшем — расскажут эксперты сессии.

 

МОДЕРТОР:

Наталья АКСЕНОВА, руководитель дирекции развития, маркетинга и PR, Фонд «Ульяновск — культурная столица» (Ульяновск, Россия)

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Инвестиции в развитие и продвижение туристской привлекательности региона;

Программа финансовой поддержки организаторов деловых мероприятий как инструмент мотивации: синергетический эффект для отрасли, результаты поддержки, кейсы, выводы по результатам анализа.

Госзакупки в туризме: что важно знать?

Гранты: где искать, под какие мероприятия выделяют, как получить? Какие программы поддерживает грантодатель?

Как выстроить долгосрочное сотрудничество с грантодателем?

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ:

представитель Департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации

Сергей АЗАРЕНКОВ, директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга»;

Светлана МАЙЛАТОВА, эксперт компании-грантополучателя ООО «Трэвел Медиа», представитель отелей Outrigger Resorts&Hotels, City of Dreams Mediterranean

по маркетингу и продажам, Москва;

представитель Президентского Фонда культурных инициатив

Елена ЮРЧЕНКО, директор офиса информации и маркетинга АО «Корпорация развития Республики Крым», Симферополь

Наталья ЕВНЕВИЧ, председатель совета директоров, группа компаний «Конкорд» (Москва, Россия)

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:

СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга»,

АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий»

 

 

ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ КАДРЫ»

МИТАП «ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ И ПОД ОТРАСЛЕВОЙ ЗАПРОС: СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКИХ КАДРОВ В РОССИИ»

10:.00–11:.30

Павильон 8, Зал «Москва»

 

Отрасль туризма испытывает инфраструктурный драйв: инвесторы мотивированы, программы государственной поддержки запущены, региональные субсидии выделяются.

Но инвестиции в туризм требует серьезных вложений в людей. Кадры решают, а люди едут только к людям, которым можно доверить самое драгоценное — отдых.

На пороге разработки нового образовательного стандарта эксперты сферы профессионального образования и практики из отрасли обсуждают:

Единые рамки профквалификации: как успевать за динамичным запросом отрасли;

Кадровый резерв из студентов вуза: как выращивать и удерживать;

Модельные системы подготовки кадров в регионах

 

Модерация:

Наталия БЕЛЯКОВА, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, руководитель рабочей группы по маркетингу территорий ЭС Комитета по туризму Государственной Думы РФ, тележурналист и ведущая Mediametrics, Москва

 

Участники обсуждения:

Елена ВАСИЛЬЕВА, и.о. Директора центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга, директор центра международных научных исследований и проектов, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург;

Ирина ГОНЧАРОВА, заместитель декана факультета гостеприимства, Президентская академия РАНХиГС, Москва;

Артем МАЛЬГИН, проректор по развитию МГИМО, Москва;

Ирина КАРНАУХОВА, генеральный директор компании «ДЕМЛИНК Атлас», Москва;

и другие

 

Эксперты: специалисты отрасли, члены Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» секция

«Организаторы и операторы мероприятий»

 

Организаторы:

АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий»,

ИОМ РАНХИГС при участии специализированной секции по развитию делового и событийного туризма

РГ по маркетингу территорий ЭС Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 